Видео обнародовано на YouTube.

Ролик содержит кадры военных действий и празднования военнослужащими Нового года на позициях и в окопах. Видеоряд сопровождается мелодией “Щедрика” Николая Леонтовича и кадрами концерта симфонического оркестра, который исполняет эту композицию.

“Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это “Щедрик”. Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет “Щедрика” на передовой. Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года”, – говорится в подписи к видео.