Ролик опубликован на YouTube-канале российского монастыря Корсунская пустынь.

Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь находится в Орловской области РФ.

“В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!” – говорится в описании фильма.

В фильме показана тренировка Александра Усика с чемпионом РФ по рукопашному бою Алексеем Назаровым, после которой они по-дружески обнимаются. И весь этот видеоряд сопровождается стихами: “Не нужно воин и братской крови. Для душ приносит это яд. На белорусском, русском, мове скажи при встрече: “Здравствуй, брат!”

Все спортсмены рассказывают свои истории о том, как они пришли к вере и стали ходить в церковь.

В фильме использованы видеокадры литургий в Киево-Печерской лавре Московского патриархата. Показано, как украинские и российские боксеры общаются с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Ломаченко рассказывает, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться. “Сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной … это не укладывается в моей голове. По сути мы являемся одним народом”, – говорит Ломаченко.

Александр Усик говорит, что он не прекратит дружить с русскими, несмотря на войну в Донбассе и аннексию Крыма: “С ребятами, которые живут, например, в Москве, мы тренировались и пили чай из одной чашки и ели кашу из одной миски, когда мы маленькими были, а теперь, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить. Меня не волнует, то что меня хейтят или обзывают, у меня есть свое мнение”.

Митрополит Онуфрий говорит, что люди должны простить друг друга: “Господь хочет, чтобы мы любили, терпели и уважали друг друга. Я желаю, что любовь человека к Богу была везде, на всем земном шаре, а особенно она должна быть между нами – русскими людьми, – которые произошли из киевской купели, из Киевской Руси. Мы должны любить друг друга. Мы едины по крови, по вере”.

Согласно украинскому законодательству, оккупация Крыма началась 20 февраля 2014 года. В апреле на Донбассе начались боевые действия, которые дляться уже шесть лет.