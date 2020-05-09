На Бранденбургских воротах в Берлине (Германия) высветили слово "спасибо" на нескольких языках, в том числе на украинском.

Акцию организовали в Kulturprojekte Berlin.

Акция, приуроченная 75-летию освобождения от нацизма, состоялась 8 мая.

“Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма”, – сказано в заявлении Kulturprojekte Berlin.

Таким образом, организаторы в лице немцев поблагодарили народы, которые принимали участие в освобождении Европы от “коричневой чумы”.

Слово “спасибо” было написано на украинском, польском, беларусском, русском, английском, французском и немецком языках.

Инсталляцию включили в тот момент, когда вступил в силу Акт об капитуляции – 8 мая 1945 года в 23:01.