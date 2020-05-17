Об этом сообщается на сайте компании EnBW, которая является оператором АЭС.
Компания-оператор станции EnBW не раскрывала заранее время контролируемого взрыва в карантинных целях: чтобы у станции не было скопления желающих понаблюдать за демонтажем.
Высота каждой из башен – 152 метра, масса – 32 500 тонн. Предварительно в каждом строении проделали 1110 отверстий, в которые заложили взрывчатку.
На роликах видно, что после взрыва обе трубы практически полностью “сложились” на площади основания.
Два реактора АЭС в Филиппсбурге были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках плана Германии по отказу от ядерной энергетики. Последний реактор страны должен выйти из строя в конце 2022 года.
На месте демонтированных башен будет построена трансформаторная станция для доставки электроэнергии из возобновляемых источников северной Германии на Юг страны.
- В декабре 2016 года стало известно, что ориентировочная стоимость работ по ликвидации последствий катастрофы на атомной электростанции “Фукусима-1” составит около $190 млрд. Крупнейшая ядерная катастрофа была вызвана 9-бальным землетрясением у восточного побережья Японии, зафиксированным 11 марта 2011 года.