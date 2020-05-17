В городке Филиппсбурге на Юго-Западе Германии взорвали две 150-метровые башни бывшей атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте компании EnBW, которая является оператором АЭС.

Компания-оператор станции EnBW не раскрывала заранее время контролируемого взрыва в карантинных целях: чтобы у станции не было скопления желающих понаблюдать за демонтажем.

Высота каждой из башен – 152 метра, масса – 32 500 тонн. Предварительно в каждом строении проделали 1110 отверстий, в которые заложили взрывчатку.

На роликах видно, что после взрыва обе трубы практически полностью “сложились” на площади основания.

Два реактора АЭС в Филиппсбурге были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках плана Германии по отказу от ядерной энергетики. Последний реактор страны должен выйти из строя в конце 2022 года.

На месте демонтированных башен будет построена трансформаторная станция для доставки электроэнергии из возобновляемых источников северной Германии на Юг страны.