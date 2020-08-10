В понедельник утром в Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг, в результате чего в небо поднялось гигантское облако пепла.

Об этом пишет АВС.

Облако пепла было примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту.

По данным Индонезийского центра вулканологии и смягчения последствий геологических опасностей, в результате извержения погибших или пострадавших не было.

Однако прилегающие села были усыпаны пеплом. Из-за этого власти эвакуировали 30 000 человек.

СПРАВКА. Синабунг — действующий стратовулкан. Расположен в северной части острова Суматра, в 60 км к юго-западу от города Медан.