Об этом пишет АВС.
Облако пепла было примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту.
По данным Индонезийского центра вулканологии и смягчения последствий геологических опасностей, в результате извержения погибших или пострадавших не было.
Однако прилегающие села были усыпаны пеплом. Из-за этого власти эвакуировали 30 000 человек.
СПРАВКА. Синабунг — действующий стратовулкан. Расположен в северной части острова Суматра, в 60 км к юго-западу от города Медан.
- 19 февраля 2018 года на индонезийском острове Суматра проснулся вулкан Синабунг.