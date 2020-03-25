Испанские полицейские поют на улицах песни, чтобы развеселить граждан, которым не разрешено выходить из домов и квартир из-за карантина.

Соответствующее видео разместили на канале местного издания Diario de Mallorca.

Такое развлечение для граждан устроили правоохранители на острове Майорка.

Полицейские не только поют под гитару, но также призывают граждан открывать окна и подпевать вместе с ними.

Патрульные машины проносятся с сиренами по улицам, затем из них выходят правоохранители и начинают исполнять детскую песенку En Joan Petit Quan Balla (“Когда танцует маленький Хоан”).

Ni andalucía ni valencia. ❤️ pic.twitter.com/TkctveMUkM — Ada Jo. March (@adamarch83) March 21, 2020

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Флешмоб проходит с 15:00 до 19:00.