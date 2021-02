Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 – 3000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной дозвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

L’ #Etna torna a eruttare, e non è mai una scena qualsiasi. pic.twitter.com/IJADyeXrXX — Rassegnagram (@rassegnagram) February 16, 2021

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO — Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021

BREAKING: Majestic eruption from Mount #Etna in Sicily this afternoon. pic.twitter.com/c8MDPQt0iF — Latest in space (@latestinspace) February 16, 2021

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

🔴 Etna en éruption : Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg — François Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021

#Etna‘s Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf — Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021

Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350 метров – она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров – примерно раз в три месяца один из них извергается.