Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

В частности, было названо претендентов в 16 категориях. Еще в одной номинации – “Лучший менеджмент артиста”, список претендентов будет сформирован оргкомитетом премии сегодня, 17 декабря. В него, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми номинантами YUNA 2020.

Полный список номинантов:

Лучшая песня:

Время и Стекло – Дим

The HARDKISS – Жива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

NK – Обіцяю

Jerry Heil – Охрана, отмєна

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучший электронный хит:

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – Хащі

DILEMMA – Шаленій

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

Павло Зібров – Вуса-бренд

ДОРОШ – Де ти є

Оля Полякова – Любовница

Олег Винник – Роксолана

Олег Винник – Наталя-Наталі

Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Лучший видеоклип:

NK – Elefante

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – ДШ

The HARDKISS – Жива

The HARDKISS – Коханці

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD – Без тебе

Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Jamala & Jah Khalib – Кохаю

alyona alyona & Alina Pash – Падло

Лучшая песня к фильму:

Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)

Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)

DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)

Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

ALEKSEEV

Макс Барських

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Лучшая песня на иностранном языке:

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – ДШ

Макс Барських – Неземная

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI – 999

YOURA – Praktika

alyona alyona & Alina Pash – Падло

MamaRika – Проліски

alyona alyona – Пушка

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

Макс Барських – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитіла – HELLO

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Лучший альбом:

Макс Барських – 7

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

alyona alyona – Пушка

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

Антитіла

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Церемония премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце “Украина”.