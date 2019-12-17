Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

В частности, было названо претендентов в 16 категориях. Еще в одной номинации – “Лучший менеджмент артиста”, список претендентов будет сформирован оргкомитетом премии сегодня, 17 декабря. В него, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми номинантами YUNA 2020.

Полный список номинантов:

Лучшая песня:

  • Время и Стекло – Дим
  • The HARDKISS – Жива
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
  • NK – Обіцяю
  • Jerry Heil – Охрана, отмєна

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Лучший электронный хит:

  • MOZGI – Digitalization
  • MARUV – Siren Song
  • ONUKA – ZENIT
  • ONUKA – Хащі
  • DILEMMA – Шаленій

Лучшая поп-группа:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

  • Павло Зібров – Вуса-бренд
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Оля Полякова – Любовница
  • Олег Винник – Роксолана
  • Олег Винник – Наталя-Наталі
  • Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Лучший видеоклип:

  • NK – Elefante
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Бумбокс – ДШ
  • The HARDKISS – Жива
  • The HARDKISS – Коханці

Лучший дуэт:

  • TAYANNA & LAUD – Без тебе
  • Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
  • Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Jamala & Jah Khalib – Кохаю
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло

Лучшая песня к фильму:

  • Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)
  • Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)
  • DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)
  • Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)

Открытие года:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

  • ALEKSEEV
  • Макс Барських
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Лучшая песня на иностранном языке:

  • NK – Elefante
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • MARUV – Siren Song
  • Бумбокс – ДШ
  • Макс Барських – Неземная

Лучший хип-хоп хит:

  • MOZGI – 999
  • YOURA – Praktika
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло
  • MamaRika – Проліски
  • alyona alyona – Пушка

Другой формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

  • Макс Барських – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитіла – HELLO
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Лучший альбом:

  • Макс Барських – 7
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
  • alyona alyona – Пушка

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Церемония премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце “Украина”.