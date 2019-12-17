Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
В частности, было названо претендентов в 16 категориях. Еще в одной номинации – “Лучший менеджмент артиста”, список претендентов будет сформирован оргкомитетом премии сегодня, 17 декабря. В него, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми номинантами YUNA 2020.
Полный список номинантов:
Лучшая песня:
- Время и Стекло – Дим
- The HARDKISS – Жива
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- NK – Обіцяю
- Jerry Heil – Охрана, отмєна
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Лучший электронный хит:
- MOZGI – Digitalization
- MARUV – Siren Song
- ONUKA – ZENIT
- ONUKA – Хащі
- DILEMMA – Шаленій
Лучшая поп-группа:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Лучший эстрадный хит:
- Павло Зібров – Вуса-бренд
- ДОРОШ – Де ти є
- Оля Полякова – Любовница
- Олег Винник – Роксолана
- Олег Винник – Наталя-Наталі
- Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви
Лучший видеоклип:
- NK – Elefante
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Бумбокс – ДШ
- The HARDKISS – Жива
- The HARDKISS – Коханці
Лучший дуэт:
- TAYANNA & LAUD – Без тебе
- Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
- Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
- Jamala & Jah Khalib – Кохаю
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
Лучшая песня к фильму:
- Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)
- Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)
- DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)
- Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Лучший исполнитель:
- ALEKSEEV
- Макс Барських
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Лучшая песня на иностранном языке:
- NK – Elefante
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- MARUV – Siren Song
- Бумбокс – ДШ
- Макс Барських – Неземная
Лучший хип-хоп хит:
- MOZGI – 999
- YOURA – Praktika
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
- MamaRika – Проліски
- alyona alyona – Пушка
Другой формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Лучшее концертное шоу:
- Макс Барських – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Антитіла – HELLO
- Время и Стекло – VISLOVO
- Оля Полякова – Королева ночи. На бис
Лучший альбом:
- Макс Барських – 7
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
- alyona alyona – Пушка
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
Церемония премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце “Украина”.
- 22 марта в киевском Дворце Спорта состоялась церемония награждения победителей украинской музыкальной премии YUNA-2019.