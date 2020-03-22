Об этом рассказывают #Буквы.

Снегопад не сильный, местами остается лежать на тротуарах, а местами сразу тает.

Жители Киева уже во всю делятся снимками и видео мартовского снегопада в Instagram.

 

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#spring

Допис, поширений Anjelina (@anjelina_li)

 

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Допис, поширений Vitaliy Sereda (@vetal1712)

 

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Ну очень весенняя погода ❄ #spring #snow #kyiv #ukraine #2020 #katerinashestak #instavideo #march

Допис, поширений Katerina Shestak (@shestak.k)

 

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22/03/20 ❄️

Допис, поширений користувачем @ brook__fox

  • Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о существенном снижении температуры воздуха.