Об этом рассказывают #Буквы.
Снегопад не сильный, местами остается лежать на тротуарах, а местами сразу тает.
Жители Киева уже во всю делятся снимками и видео мартовского снегопада в Instagram.
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Ну очень весенняя погода ❄ #spring #snow #kyiv #ukraine #2020 #katerinashestak #instavideo #march
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- Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о существенном снижении температуры воздуха.