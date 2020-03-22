Сегодня, 22 марта, в Киеве пошел снег.

Об этом рассказывают #Буквы.

Снегопад не сильный, местами остается лежать на тротуарах, а местами сразу тает.

Жители Киева уже во всю делятся снимками и видео мартовского снегопада в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram #spring Допис, поширений Anjelina (@anjelina_li) 22 Бер 2020 р. о 1:01 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vitaliy Sereda (@vetal1712) 22 Бер 2020 р. о 1:01 PDT

Переглянути цей допис в Instagram 22/03/20 ❄️ Допис, поширений користувачем @ brook__fox 22 Бер 2020 р. о 1:07 PDT