В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.

Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 “выдохов”, состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

🌋 Mexico’s #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning. Disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning after it registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes #AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/BXdZk0lSnp — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 10 січня 2020 р.

Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял извержение вулкана из космоса.

Специалисты Cenapred призвали не приближаться к вулкану.

Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как “дымящаяся гора”, находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.