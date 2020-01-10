Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 “выдохов”, состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.
Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.
IMPRESIONANTE Así la espectacular #explosión del Volcán #Popocatépetl esta mañana, 6:31 hrs., ahora vista desde #Tlamacas.
Link para ver en tiempo real y en vivo:https://t.co/HtlRaLndvM
Gracias #CENAPRED
Video pic.twitter.com/neZ01YlQqY
— Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 січня 2020 р.
🌋 Mexico’s #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning.
Disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning after it registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes #AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/BXdZk0lSnp
— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 10 січня 2020 р.
Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял извержение вулкана из космоса.
SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA‘s #GOES16 watched as #Mexico‘s #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite‘s #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY
— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) 9 січня 2020 р.
Специалисты Cenapred призвали не приближаться к вулкану.
Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как “дымящаяся гора”, находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
- В результате извержения вулкана в Новой Зеландии пятеро людей погибли и еще несколько пропали без вести.