Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 “выдохов”, состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

Disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning after it registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes #AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/BXdZk0lSnp

🌋 Mexico’s #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning.

Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял извержение вулкана из космоса.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA‘s #GOES16 watched as #Mexico‘s #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite‘s #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) 9 січня 2020 р.