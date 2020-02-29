Об этом сообщает российское издание Meduza.

Участники акции прошли маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Отмечается, что на марш вышли более 22 тысячи человек.

К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников.

Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. Подсчет окончен.#БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/QxY4A7sf8z — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 29, 2020

Участники принесли с собой политические лозунги: “Нет политическим убийствам”, “Свободу политзаключенным”, “Борись за конституцию”, “Нужно менять не конституцию, а власть”.

Тех, кто пытает — под суд!

Тех, кто их покрывает — под суд!

Тех, кто фабрикует дела — под суд!

Тех, кто на службе у зла — под суд!

Тех, кто сажает за мнение — под суд!

Тех, кто не расследует преступления — под суд!

Тех, кто устраивает провокации — под суд!#МаршНемцова pic.twitter.com/Y9a0Mv1nH1 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020

Все еще хотите сказать, что на #МаршНемцова пришло мало народу? pic.twitter.com/D7Ce5hCmov — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020

По данным «Белого счетчика», к началу Марша через рамки металлоискателей в Москве прошли 14,4 тыс. участников #МаршНемцова pic.twitter.com/SYefgHxHyW — marina.yakovlewa (@MYakovlewa) February 29, 2020

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Стоит отметить, что акции памяти Немцова прошли сегодня во многих городах России.

По данным издания “Крым.Реалии“, во Владивостоке во время одиночных пикетов в память о политике полиция задержала несколько человек. Их уже отпустили.

В Новосибирске активисты прошли по главной улице города с портретом Немцова. В акции участвовали около 30 человек.

В Иркутске местному отделению партии “ПАРНАС”, сопредседателем которой был Немцов, удалось согласовать массовый митинг в центре города. Присутствовали более 50 человек.

Марш в центре Санкт-Петербурга был согласован городскими властями в последний момент, на него, по разным оценкам, пришли от одной до двух тысяч человек. После шествия прошел массовый пикет у Соловецкого камня.

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до этого много лет занимал сначала пост мэра Нижнего Новгорода, а затем губернатора Нижегородской области.

Он был убит вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.