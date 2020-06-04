Об этом сообщает Forbes.
Из-за высокой сейсмической активности спасатели не сразу смогли добраться к месту происшествия. В настоящее время полиция выясняет, не осталось ли в месте оползня людей.
Стоит отметить, что большинство из этих домов предназначены для отдыхающих. Через 48 часов в них должны были заселиться люди.
Местному жителю удалось запечатлеть на видео всю мощь движения земли.
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