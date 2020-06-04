В норвежской коммуне Алта на севере Норвегии мощный оползень шириной 600 метров унес в море восемь домов. Одного человека эвакуировали, о пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает Forbes.

Из-за высокой сейсмической активности спасатели не сразу смогли добраться к месту происшествия. В настоящее время полиция выясняет, не осталось ли в месте оползня людей.

Стоит отметить, что большинство из этих домов предназначены для отдыхающих. Через 48 часов в них должны были заселиться люди.

Местному жителю удалось запечатлеть на видео всю мощь движения земли.