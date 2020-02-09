Об этом сообщает агентство Reuters.
Необычного дирижера задействовал для своей оперы “Страшная красота” японский композитор Кейитиро Сибуя.
Робот Android Alter 3 с руками человека и механическим телом руководил игрой музыкантов симфонического оркестра и даже подпевал. При этом у него не было ни палочки, ни фрака, ни партитуры. Робот самостоятельно контролировал темп и громкость звучания оркестра.
Оперу показали на Ближнем Востоке впервые. До этого ее видели в Японии и Австралии.
По мнению автора оперы, такое взаимодействие андроида и музыкантов “является метафорой отношений между технологиями и людьми”.
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