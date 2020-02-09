В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) показали оперу с участием робота-дирижера.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Необычного дирижера задействовал для своей оперы “Страшная красота” японский композитор Кейитиро Сибуя.

Робот Android Alter 3 с руками человека и механическим телом руководил игрой музыкантов симфонического оркестра и даже подпевал. При этом у него не было ни палочки, ни фрака, ни партитуры. Робот самостоятельно контролировал темп и громкость звучания оркестра.

Оперу показали на Ближнем Востоке впервые. До этого ее видели в Японии и Австралии.

По мнению автора оперы, такое взаимодействие андроида и музыкантов “является метафорой отношений между технологиями и людьми”.