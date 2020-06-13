Об этом сообщает агентство Reuters.
Демонстранты собрались на Площадь Республики в центре города, скандируя “Нет справедливости, нет мира!”. Силовики заблокировали протестующих, когда они намеревались продолжить движение к Парижской опере.
В результате между митингующими и правоохранителями возникли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.
Участники протеста, в свою очередь, бросали в правоохранителей бутылки, брусчатку и велосипедные колеса.
Протесты прошли в память о темнокожем молодом человеке Адаме Траоре, который скончался после задержания полицейскими в 2016 году, а также в знак солидарности с американцами, протестующими из-за гибели Джорджа Флойда (погибшего при схожих обстоятельствах).
Дело Траоре стало символом борьбы с насилием полиции во Франции. Обстоятельства смерти 24-летнего француза малийского происхождения все еще расследуются после четырех лет противоречивых медицинских заключений о том, что произошло.
Парень погиб вскоре после задержания полицией в 2016 году. Во время задержания правоохранители придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха.
Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий правоохранителей.
Manifestation à Paris: des gaz lacrymogènes jetés par les forces de l’ordre pic.twitter.com/TQiFkfzJTG
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Paris: la manifestation n’a pas été déclarée préalablement en préfecture (source policière à BFMTV) pic.twitter.com/yCbjwqv8af
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation à Paris: 12 personnes ont été interpellées à la suite du déploiement d’une banderole identitaire pic.twitter.com/fMKxU4qeLw
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation contre le racisme: des tensions en cours à Paris pic.twitter.com/kf89YKHkzh
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation à Paris: situation extrêmement tendue place de la République, au niveau de la rue de Turbigo pic.twitter.com/7FbFWxQW2G
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
#BREAKING: Chaos and clashes now in #Paris, #France!#BlackLivesMatter #protests #protests2020 #protest2020 #SaturdayMotivation #BlackTwitter #BLMprotest #blacklifematters #londonprotest #londonprotests #londonriots #LondonRiots2020 #protestsuk #London #BLACK_LIVES_MATTER #BLMUK pic.twitter.com/VOnoRSSaaM
— Faruk Firat (@FarukFirat1987) June 13, 2020
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.