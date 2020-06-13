Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстранты собрались на Площадь Республики в центре города, скандируя “Нет справедливости, нет мира!”. Силовики заблокировали протестующих, когда они намеревались продолжить движение к Парижской опере.

В результате между митингующими и правоохранителями возникли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.

Участники протеста, в свою очередь, бросали в правоохранителей бутылки, брусчатку и велосипедные колеса.

Фото: АР

Протесты прошли в память о темнокожем молодом человеке Адаме Траоре, который скончался после задержания полицейскими в 2016 году, а также в знак солидарности с американцами, протестующими из-за гибели Джорджа Флойда (погибшего при схожих обстоятельствах).

Дело Траоре стало символом борьбы с насилием полиции во Франции. Обстоятельства смерти 24-летнего француза малийского происхождения все еще расследуются после четырех лет противоречивых медицинских заключений о том, что произошло.

Парень погиб вскоре после задержания полицией в 2016 году. Во время задержания правоохранители придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха.

Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий правоохранителей.

Фото: АР

Фото: Reuters

  • Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
  • В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
  • По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
  • Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.