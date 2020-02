Об этом проинформировала пресс-служба UTair в Facebook.

В UTair объяснили случившееся “резким непрогнозируемым сдвигом ветра”.

“При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на данном типе воздушного судна составляет 6900 часов, налет второго пилота — 3600 часов. На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет”, – сказано в релизе авиакомпании.

CRASH: UTAir #UT595 Moscow Vnukovo to Usinsk in NW Russia (Boeing 737-500 VQ-BPS) has crashed on landing at Usinsk. No injuries reported among the 94 on board. The flight apparently made a belly landing due to a gear problem. https://t.co/MSG3SF4SEw pic.twitter.com/Z3jRIyWIIp

