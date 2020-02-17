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В Сеть слили видео со съемок новой «Матрицы»

В Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших съемки четвертой частьи "Матрицы".

Понедельник, 17 февраля 2020, 00:24

Видео опубликовано в YouTube.

В ролике Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс прыгают с крыши, чтобы куда-то полететь. Скорее всего, это все же дублеры, хотя издалека рассмотреть сложно.

Пользователи отмечают, что образ героя здесь не совсем привычен – он без неизменного плаща в пол и солнцезащитных очков.

В Сети появилось предположение, что речь пойдет о недавно возрожденном Нео, который вновь будет познавать Матрицу. А в этой сцене он, вероятно, заново учится управлять ею, чтобы лучше в ней ориентироваться и выполнять сверхчеловеческие действия.

На данный момент сюжет новой части саги держится в секрете. Однако, Киану Ривз в образе Нео отошел от предыдущего образа в черном плаще и выглядит как обыкновенный человек.

Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа.

  • Ранее на You-Tube-канале The Unusual Suspect появилось видео, авторы которого представили, как бы выглядел фильм “Матрица”, если бы главную роль в нем сыграл Уилл Смит вместо Киану Ривза.

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