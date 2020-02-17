В Сеть слили видео со съемок новой «Матрицы»

В Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших съемки четвертой частьи "Матрицы".

Видео опубликовано в YouTube.

В ролике Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс прыгают с крыши, чтобы куда-то полететь. Скорее всего, это все же дублеры, хотя издалека рассмотреть сложно.

Пользователи отмечают, что образ героя здесь не совсем привычен – он без неизменного плаща в пол и солнцезащитных очков.

В Сети появилось предположение, что речь пойдет о недавно возрожденном Нео, который вновь будет познавать Матрицу. А в этой сцене он, вероятно, заново учится управлять ею, чтобы лучше в ней ориентироваться и выполнять сверхчеловеческие действия.