В Сети всплыл видеоролик рекламы продукции французской компании Danone, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Сам актер известен своим хвастовством того, как обстреливал из пулемета украинских воинов на Донбассе. А в рекламе Danone для российского телевидения Пореченков снимается с 2016 года. Вот недавно в СМИ напомнили об одном из таких роликов.

Ролик рекламы опубликован в YouTube.

Так, в октябре 2014 года в Сети появилась видеозапись того, как Михаил Пореченков приехал на оккупированную часть Донбасса и ради развлечения пострелял из пулемета по украинским военным в Донецком аэропорту. При этом на актере была одежда с нашивками “пресса”.

Стоит отметить, что для российских телеканалов Пореченков уже не первый раз снимается в рекламе Danone. В Сети можно найти ролики с 2016 года.

Ролик ниже, который сейчас массово распространяется в Facebook и СМИ, в официальных аккаунтах и страницах компании не удалось найти. Так же не удается проверить год выпуска этого ролика.

Михаил Пореченков также находится в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, в отношении актера МВД Украины и СБУ открыли уголовные производства за участие в террористической деятельности “ДНР” (по ст. 258-3 УК) и за участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).

Что касается международного концерна Danone, то в Украине уже более 20 лет существует филиал “Данон-Украина”. Заводы компании есть в Херсоне “Данон Днепр” и Кременчуге “Данон Кремез”.

Стоит отметить, что украинский филиал компании не имеет никакого отношения к российскому.