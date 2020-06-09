Ролик рекламы опубликован в YouTube.
Так, в октябре 2014 года в Сети появилась видеозапись того, как Михаил Пореченков приехал на оккупированную часть Донбасса и ради развлечения пострелял из пулемета по украинским военным в Донецком аэропорту. При этом на актере была одежда с нашивками “пресса”.
Стоит отметить, что для российских телеканалов Пореченков уже не первый раз снимается в рекламе Danone. В Сети можно найти ролики с 2016 года.
Ролик ниже, который сейчас массово распространяется в Facebook и СМИ, в официальных аккаунтах и страницах компании не удалось найти. Так же не удается проверить год выпуска этого ролика.
Михаил Пореченков также находится в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, в отношении актера МВД Украины и СБУ открыли уголовные производства за участие в террористической деятельности “ДНР” (по ст. 258-3 УК) и за участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).
Что касается международного концерна Danone, то в Украине уже более 20 лет существует филиал “Данон-Украина”. Заводы компании есть в Херсоне “Данон Днепр” и Кременчуге “Данон Кремез”.
Стоит отметить, что украинский филиал компании не имеет никакого отношения к российскому.
- Ранее компания Microsoft удалила с официального YouTube-канала своего представительства в РФ рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина.
- В марте 2019 года российские актеры, украинофобы Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали несколько видеосюжетов в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.