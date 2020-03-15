В Сети появилась забавная видеозапись, в которой демонстрируются возможности "профилактического пояса от коронавируса".

Об этом сообщают #Буквы.

“Это профилактический пояс от пандемии. Остановит распространение микробов уже сегодня. Этот пояс имеет резиновые держатели для ваших рук, чтобы вы не могли прикасаться к своему лицу. Держите руки как можно дальше от вашего лица… С правой стороны размещено устройство для дистанционного пожимания рук. С ним можно провести обряд рукопожатия на расстоянии”, – говорит голос за кадром.

В это время мужчина на видео с “поясом от коронавируса” на талии демонстрирует все на себе.

В частности, он продемонстрировал, как правильно чихать в “искусственную руку с рукавом”.

Еще одной “важной частью пояса” являются “пакетики для мытья рук”.

Профілактичний пояс від коронавірусу Профілактичний пояс від коронавірусу 😅 Дивитися тільки зі звуком!! Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.