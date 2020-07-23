Об этом рассказывают #Буквы.
В кадр попало 11 автомобилей, но, возможно, их было больше.
Движение встречного автотранспорта полиция приостановила.
#Буквам в пресс-службе УГО уточнили, что это совместный кортеж двух глав государств.
Видео: Ян Доброносов, #Буквы
Как сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.
Местные издания сообщают, что Владимир Зеленский уже прибыл на фильтровальную станцию в Славянске, которая находится в микрорайоне Артема.
- 11 июня представители СМИ сняли на видео длинный кортеж Президента Украины Владимира Зеленского, который сопровождал его во время поездки в Черниговскую область.
- В августе прошлого года пользователей соцсетей возмутил большой кортеж Президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто.
- Позднее Зеленский заявил, что “кортежа не будет”, а также напомнил, что обещал не перекрывать дороги.