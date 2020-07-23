Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибыли в город Славянск, что в Донецкой области. На видео сняли их совместный кортеж.

Об этом рассказывают #Буквы.

В кадр попало 11 автомобилей, но, возможно, их было больше.

Движение встречного автотранспорта полиция приостановила.

#Буквам в пресс-службе УГО уточнили, что это совместный кортеж двух глав государств.

Видео: Ян Доброносов, #Буквы

Как сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Местные издания сообщают, что Владимир Зеленский уже прибыл на фильтровальную станцию в Славянске, которая находится в микрорайоне Артема.