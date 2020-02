Об этом сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел во время репортажа о снегопаде в округе Мэдисон 20 февраля.

Во время прямого включения у журналиста сначала появился на шее большой желтый медальон. В дальнейшем на лице Хинтона появлялись огромные выпученные глаза, розовые усы, маски космонавта, волшебника и так далее.

Журналист впоследствии объяснил, что случайно активировал генератор фильтров на телефоне.

“Оператор, с которым я работал, что-то сказал о том, что на экране появляются странные лица. Он не стал уточнять, поэтому я сказал, что, возможно, они исчезнут. Излишне говорить, что этого не произошло. Я не понял этого, пока не отошел от камеры и не увидел комментарии… Мои руководители, коллеги, друзья и другие звонили и писали, сообщая, как это смешно”, – написал Хинтон на своей странице в Facebook.

Winter weather has come to Madison County. Justin Hinton is tracking it. What are you seeing where you are?

It looks like it isn’t just WNC laughing this morning. 🤣 I’m glad I could bring a smile to your faces @PeterAlexander and @kwelkernbc. Here’s the greatest hits compilation @WLOS_13 put together: https://t.co/YsU72AyUNb Remember to laugh and smile today. pic.twitter.com/Tqelma7GMb

— Justin Hinton (@JustinWLOS) February 22, 2020