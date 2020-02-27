Журналист американского телеканала WLOS Джастин Хинтон во время прямого эфира случайно активировал на телефоне фильтры Facebook и предстал перед телезрителями в смешных "масках".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел во время репортажа о снегопаде в округе Мэдисон 20 февраля.

Во время прямого включения у журналиста сначала появился на шее большой желтый медальон. В дальнейшем на лице Хинтона появлялись огромные выпученные глаза, розовые усы, маски космонавта, волшебника и так далее.

Журналист впоследствии объяснил, что случайно активировал генератор фильтров на телефоне.

“Оператор, с которым я работал, что-то сказал о том, что на экране появляются странные лица. Он не стал уточнять, поэтому я сказал, что, возможно, они исчезнут. Излишне говорить, что этого не произошло. Я не понял этого, пока не отошел от камеры и не увидел комментарии… Мои руководители, коллеги, друзья и другие звонили и писали, сообщая, как это смешно”, – написал Хинтон на своей странице в Facebook.

Winter weather has come to Madison County. Justin Hinton is tracking it. What are you seeing where you are? Опубліковано WLOS ABC 13 Четвер, 20 лютого 2020 р.

It looks like it isn’t just WNC laughing this morning. 🤣 I’m glad I could bring a smile to your faces @PeterAlexander and @kwelkernbc. Here’s the greatest hits compilation @WLOS_13 put together: https://t.co/YsU72AyUNb Remember to laugh and smile today. pic.twitter.com/Tqelma7GMb — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 22, 2020



Как отмечают на телеканале, прямая трансляция вызвала множество комментариев зрителей: одни говорили, что им понравились образы журналиста, другие называли инцидент забавным.