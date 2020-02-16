В США успешно запустили созданную при участии Украины ракету Antares (“Антарес”), которая вывела на орбиту космический грузовой корабль Cygnus.

Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Украины в США.

Запуск был осуществлен с космодрома NASA “Уоллопс Айленд” (штат Вирджиния).

“Антарес” создана американской корпорацией “Нортроп Грумман” с участием иностранных партнеров, в т.ч. ряда украинских предприятий. А именно – главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро “Южное” и изготовлена на “Южном машиностроительном заводе им. Макарова” в сотрудничестве с рядом украинских компаний. Ракета-носитель создана для доставки модуля “Сигнус”, который должен доставить груз к Международной космической станции”, – отметили в посольстве.

Как проинформировали в пресс-службе КБ “Южное”, запуск состоялся 15 февраля в 22:21 по киевскому времени (в 15:21 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс. Это первый в 2020 году пуск ракеты-носителя среднего класса Antares.

Выведенный ею на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

Основные задачи, которые будут выполнены миссией:

▪️ Доставка на МКС мобильной лаборатории SpaceLab по выращиванию тканей и клеток, которая позволит проводить сложные биологические эксперименты в условиях космоса.

▪️ Доставка на МКС космической теплицы Plant Habitat-02, в которой будут выращивать редьку в качестве экспериментального растения. Способность выращивать в космосе продовольственные культуры будет иметь решающее значение для изучения NASA возможностей будущих полетов на Луну и Марс.

▪️ Проведение исследования The Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV). После того, как Cygnus покинет МКС, будет выполнен ряд экспериментов по изучению воздействия высоких температур на различные материалы в условиях космоса. Эти эксперименты помогут в разработке огнестойких материалов.

“Антарес” состоит из двух ступеней и космического грузового корабля “Cygnus” (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало КБ “Южное”.

Согласно контракту, с территории украинского конструкторского бюро в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

Всего с 2013 года ракета-носитель стартовала 12 раз, 11 из них – успешно.