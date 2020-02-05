В Стамбуле совершил жесткую посадку самолет Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines. Он выкатился за пределы взлетной полосы и развалился на три части.

Об этом пишет агентство “Анадолу”.

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул и не успел остановиться после посадки.

В результате аварии на борту самолета возникло возгорание, которое удалось потушить. Воздушное судно получило сильные повреждения.

Как видно из сделанных на месте происшествия снимков, в результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir’den gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı… pic.twitter.com/SAdsQyaIrm — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

Фото: “Анадолу”

По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

Sabiha Gökçen’de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт “Стамбул”. Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.