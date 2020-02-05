Об этом пишет агентство “Анадолу”.

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул и не успел остановиться после посадки.

В результате аварии на борту самолета возникло возгорание, которое удалось потушить. Воздушное судно получило сильные повреждения.

Как видно из сделанных на месте происшествия снимков, в результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.

Фото: “Анадолу”

По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт “Стамбул”. Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
  • Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.