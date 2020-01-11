Сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против отсутствия прозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.

Об этом пишет иранская служба телерадиокомпании ВВС.

Протестующие скандируют: “Отставки недостаточно, необходим суд”, “Смерть лжецу” и “Смерть диктатору” и тому подобное.

Протести в Ірані Авіакатастрофа в Ірані: жителі Тегерану вийшли на вулиці на протести. Люди скандують, що “відставок недостатньо, потрібен суд над злочинцями” і “геть диктатора”. Опубликовано Букви Суббота, 11 января 2020 г.

Протестующие на ступеньках университета зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы.

Кроме того, другая группа активистов собралась возле Технологического университета имени Шарифа, который находится тоже в Тегеране. Они требовали отставки главнокомандующего вооруженными силами Ирана.

Иранское отделение внешней радиовещательной службы Радио Свобода сообщает, что правоохранители использовали слезоточивый газ против активистов, собравшихся перед зданием университета Амира Кабира.

‘شعار مرگ بر دروغگو’ در تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه امیرکبیر و زیر پل حافظ که در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک برپا شده.

مخاطبی که ویدیو را فرستاده می‌گوید حضور نیروهای امنیتی سنگین است.#هواپیمای_اوکراینی pic.twitter.com/2ebLQKxRSi — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 11 января 2020 г.

فریاد فریاد، از اینهمه بیداد#دروغ_سخت

جلوی دانشگاه پلی تکنیک pic.twitter.com/iFmkoFF0iX — Bahare Hedayat (@HedayatBahare) 11 января 2020 г.

تجمع گروهی از دانشجویان و مردم در دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به شلیک موشک به هواپیمای مسافری pic.twitter.com/Ov1h20soFF — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) 11 января 2020 г.

#فوری

همین الان مقابل دانشگاه صنعتی شریف در تهران با شعار : فرمانده کل قوا استعفا ، استعفا #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/y7cfL6UCba — 👁👁cheshm_abi (@chawshin_83) 11 января 2020 г.

ویدیوهایی که از تهران به دست بی‌بی‌سی فارسی می‌رسد نشان می‌دهد جمعیت زیادی در تجمع اعتراض به سقوط #هواپیمای_اوکراینی بر اثر اصابت موشک سپاه حضور دارند. گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهد این تجنع به خشونت کشیده شده و برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور هم استفاده شده pic.twitter.com/RUaHkktTbs — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 11 января 2020 г.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.