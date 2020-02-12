Об этом пишет Reuters.

Так, с помощью тщательно продуманных движений рук и раскачивающихся шагов медицинский персонал в защитных костюмах, перчатках и масках попытался развлечь и поддержать пациентов, зараженных коронавирусом.

“Мы надеемся сделать атмосферу более активной, чтобы пациенты время от времени делали дыхательные упражнения и танцевали”, – объяснила старшая медсестра в больнице Чжуннань Чэнь Сяоянь.

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По ее словам, танцы под веселую китайскую песню о красных цветах, могут поспособствовать выздоровлению зараженных.

“Пациенты могут быть в плохом настроении в незнакомой обстановке после поступления в больницу. Кроме того, много пациентов живут вместе, поэтому они могут нервничать и много времени проводить в постели”, – добавил Чэнь, объясняя причину групповой активности.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

  • Из-за быстрого распространения коронавируса в Китае, в частности в провинции Хубэй, украинцев, которые просили об эвакуации, перевезут в Киев.
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