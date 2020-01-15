Об этом говорится в сюжете телеканала НТН, сообщают #Буквы.
Так, утром проснувшись, мужчина увидел, что на его половом органе – гайка. Чтобы ее снять, он обратился к медикам.
По словам мужчины, так жена решила ему отомстить за измену, а деталь накрутила ночью, когда он крепко спал.
Но снять гайку смогли только сотрудники ГСЧС: при помощи специнструмента они разрезали деталь.
Гайка вірності: дружина покарала чоловіка за зраду, накрутивши йому гайку на член, поки той спав 🔥
Здається, тепер ви бачили все.
📹: НТН
Опубліковано Букви Середа, 15 січня 2020 р.
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