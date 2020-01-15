В Запорожье жена надела гайку на половой орган своего мужа, решив отомстить за измену.

Об этом говорится в сюжете телеканала НТН, сообщают #Буквы.

Так, утром проснувшись, мужчина увидел, что на его половом органе – гайка. Чтобы ее снять, он обратился к медикам.

По словам мужчины, так жена решила ему отомстить за измену, а деталь накрутила ночью, когда он крепко спал.

Но снять гайку смогли только сотрудники ГСЧС: при помощи специнструмента они разрезали деталь.

Гайка на статевому органі Гайка вірності: дружина покарала чоловіка за зраду, накрутивши йому гайку на член, поки той спав 🔥 Здається, тепер ви бачили все. 📹: НТН Опубліковано Букви Середа, 15 січня 2020 р.