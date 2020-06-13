Об этом пишет CNN.

Ученые из Департамента окружающей среды и науки штата Квинсленд сняли видео с помощью беспилотника на крупнейшем в мире лежбище зеленых черепах — на острове Рейн.

Зеленые черепахи встречаются в основном в тропических и субтропических водах и мигрируют на большие расстояния, примерно через 35 лет после своего рождения.

Отмечается, что они находятся под угрозой исчезновения из-за охоты на них, чрезмерного сбора их яиц, потери мест гнездования на пляжах и попаданий в рыболовное снаряжение.

В исследовании, проведенном в декабре и опубликованном в научном журнале PLOS ONE, ученые обнаружили, что использование беспилотных летательных аппаратов является наиболее точным способом документирования находящихся под угрозой исчезновения морских существ.

Используя беспилотники, команда обнаружила около 64 000 черепах, плывущих к острову, чтобы отложить яйца.

Исследователи планируют использовать результаты, чтобы управлять популяцией черепах, и надеются, что в будущем они смогут автоматизировать подсчет по видеоматериалам с использованием искусственного интеллекта.