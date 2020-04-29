Об этом сообщает CNN.

Астероид под названием 1998 OR2 впервые был обнаружен в 1998 году.

29 апреля он пройдет в пределах 3 908 791 миль от Земли, двигаясь со скоростью 19 461 миль в час.

Отмечается, что NASA отслеживает этот астероид в течение 20 лет. Его приближение к Земле можно посмотреть в онлайне.

И хотя 1998 OR2 пролетит на безопасном расстоянии, но если бы он упал на Землю, то вызвал бы глобальные последствия. Астероид был классифицирован как потенциально опасный объект, потому что он больше 500 футов (152,4 метра) и находится в пределах 5 миллионов миль от орбиты Земли. Эксперты из обсерватории Аресибо будут отслеживать астероиды и использовать наблюдения, чтобы определить их путь в будущем, чтобы увидеть, представляют ли они риск для Земли.

“Небольшие топографические особенности, такие как холмы и гряды на одном конце астероида 1998 OR2, поразительны с научной точки зрения. Но так как мы все думаем о COVID-19, эти особенности похожи на то, будто бы 1998 OR2 в маске”, – сказала глава обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико Энн Виркки.