Около полусотни агрессивных протестующих в одежде с эмблемами "Национальных дружин", “Нацкорпуса” попытались занести палатки к Парламенту. Полиция не дала это сделать, оцепив здание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Ситуация такая: сейчас мы пытались пронести палатку в Верховную Раду. Палатка – это наш символ протеста. То есть, что ждет власть, если она не будет действовать в интересах народа. Мы не собирались нарушать порядок, делать что-то противозаконное. Мы просто хотели пронести палатку под Парламент. Полиция нам мешает это сделать”, – сказал один из участников стычки.

Реакция правоохранителей спровоцировала агрессию со стороны некоторых митингующих, они стали кидать в полицейских бутылки, палки, оскорбляли полицейских.

На кадрах видно, как полиция для усмирения применяет резиновые дубинки. В ход пошел и слезоточивый газ.

Одному из полицейских стало плохо: