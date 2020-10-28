Об этом проинформировали в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Фильм снят Александром Итигиловым. Сценарий был написан на основе украинского фольклора.

Лента-сказка рассказывает о военном Адаме, который возвращается после битвы и застает родной город в плену злых чар.

В фильме снялось яркое созвездие украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталья Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев.

Лента выйдет в кинотеатральный прокат 31 декабря 2020 года.