В Сети опубликован первый официальный трейлер продолжения культовой комедии "Поездка в Америку".

Ролик появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.

“Поездка в Америку 2” – продолжение американской комедии 1988 года о принце вымышленной африканской страны Замунда, который отправился в США в поисках невесты.

Как сообщает американский телеканал CNN, вторая часть фильма выйдет на Amazon Prime уже 5 марта 2021 года.

Главные роли в комедии “Поездка в Америку 2” исполнят звезды первого фильма: Эдди Мерфи и Арсенио Холл.

По сюжету принц Аким (Эдди Мерфи) вскоре должен стать королем. Внезапно он узнает, что в Квинсе (в Нью-Йорке) живет его сын Лавель, о котором он до этого ничего не знал.

Вместе с другом Сэмми Аким отправляется в Нью-Йорк, чтобы отыскать наследника.

В фильме также снялись Джермейн Фаулер, Лесли Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос, Трейси Морган, Уэсли Снайпс и Джеймс Эрл Джонс.

Режиссер киноленты – Крейг Брюэр.

Стоит отметить, что премьера фильма в США была запланирована на 18 декабря 2020 года. Однако во время пандемии Paramount Pictures продала права на показ фильма Amazon за 125 млн долларов. Премьеру фильма перенесли на 5 марта следующего года.