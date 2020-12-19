Видео опубликовано 19 декабря в YouTube на канале посольства США в Украине.
Подполковник, руководитель оркестра ВВС США в Европе Кристина Мур Уррутиа заявила, что США желают всем мира и радости.
Оркестр исполнил “Щедрик” в знак почтения американо-украинского партнерства, заявила она.
Подполковник добавила, что у Украины не лучшего партнера, чем США, которые поддерживают усилия страны в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.
- В Украине и во всем мире “Щедрик” композитора Николая Леонтовича является одним из неотъемлемых символов Рождества. Хотя в мире эту композицию больше знают как Carol of the Bells.