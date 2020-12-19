Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с праздниками и исполнил песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Видео опубликовано 19 декабря в YouTube на канале посольства США в Украине.

Подполковник, руководитель оркестра ВВС США в Европе Кристина Мур Уррутиа заявила, что США желают всем мира и радости.

Оркестр исполнил “Щедрик” в знак почтения американо-украинского партнерства, заявила она.

Подполковник добавила, что у Украины не лучшего партнера, чем США, которые поддерживают усилия страны в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.