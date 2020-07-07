В колумбийском муниципалитете Пуэбло-Вьехо взорвался бензовоз, который после ДТП опрокинулся на обочине. Погибло 11 человек и около 50 получили ожоги.

Об этом сообщает портал El Tiempo.

Все началось с того, что местные жители обнаружили в кювете бензовоз, перевернувшийся после аварии. К машине выстроилась очередь из желающих слить топливо из цистерны. В какой-то момент бензин воспламенился и прогремел взрыв.

Более 50 пострадавших с ожогами были доставлены в лечебные учреждения – эвакуацией раненых занимались водители, оказавшиеся поблизости от места взрыва.

Состояние здоровья некоторых госпитализированных вызывает у врачей большие опасения.

Окончательные цифры о числе пострадавших будут известны позже.

На видео с места ЧП видно, что там было много людей в форме. Но они стояли поодаль, не мешая гражданам заниматься мародерством.