Об этом сообщает портал El Tiempo.
Все началось с того, что местные жители обнаружили в кювете бензовоз, перевернувшийся после аварии. К машине выстроилась очередь из желающих слить топливо из цистерны. В какой-то момент бензин воспламенился и прогремел взрыв.
Более 50 пострадавших с ожогами были доставлены в лечебные учреждения – эвакуацией раненых занимались водители, оказавшиеся поблизости от места взрыва.
Состояние здоровья некоторых госпитализированных вызывает у врачей большие опасения.
Окончательные цифры о числе пострадавших будут известны позже.
На видео с места ЧП видно, что там было много людей в форме. Но они стояли поодаль, не мешая гражданам заниматься мародерством.
- В столице Нигера, Ниамее, в воскресенье, 5 мая, перевернулась и взорвалась автоцистерна с топливом, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек.
- Многие люди погибли потому, что пришли к перевернувшейся цистерне набрать топлива.