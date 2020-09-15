Украинская рок-группа "Жадан и Собаки", фронтменом которой является поэт, прозаик, переводчик, певец и музыкант Сергей Жадан, выпустила новую песню "Вова", которая является политической сатирой.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

“Выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества. Произведение построено как аллюзия на классическую античную драматургию, где тезисом являются героические монологи главы (в нашем случае – коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом – хоровой ответ электората… Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации – случайны”, – говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что припев песни содержит следующие строки: “Бувай ми здорова, моя чорноброва! / Вова купує квиток до Ростова / Вчора ще була у нас священна корова / А нині Вова пензлює до Ростова”.

Как объяснил на пресс-конференции Сергей Жадан, песня является острополитическим высказыванием музыкантов, реакцией на события в стране.

“Мы регулярно пишем и поем о политике. Нам интересно делать соцарт. Мы не работаем на какую-то политическую силу, не отрабатываем чей-то заказ. Мы просто высказываем свою гражданскую позицию. Мы активно начали следить за общественными настроениями в стране после победы Зеленского, смены власти, после выборов, президентских и парламентских. И видели какой-то обвал разочарования, волну разочарования, скепсиса украинского типичного, когда сначала создается кумир, а потом его сбрасывают с пьедестала… Мы об этом и попробовали написать песню”, – отметил Жадан.

По его словам, песня была написана еще в прошлом году, но музыканты решили ее представить сейчас.

Как объяснил Жадан, в песне есть монолог “виртуального коллективного подсознательного Вовы, который выполняет роль главы общества, мессии, который куда-то ведет людей” и “хор людей, которые ему отвечают разочарованием, скепсисом”.

“Это наша попытка отреагировать на настроения в обществе”, – подчеркнул Жадан.

СПРАВКА. “Жадан и Собаки” – украинская рок-группа из Харькова, появившаяся в 2000 году. Группа была основана под названием “Собаки в космосе”. Под этим названием группа записала два альбома: “Вафли” и “Группа ищет продюсера”.

В 2007 году вышел альбом-компиляция “Хор монгольских милиционеров”, для которого различные исполнители, в том числе и “Собаки в космосе” записали песни на стихи Сергея Жадана. С этого началось их сотрудничество.

В 2008 группа записала совместный с Сергеем Жаданом альбом “Спортивный клуб армии”, в который вошли чтения Жаданом собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Впоследствии сотрудничество продолжилось в виде совместных выступлений (в частности гастрольный тур 2011 года с выступлениями в Киеве, Познани, Тюбингене и Праге).

В марте 2012 года Сергей Жадан и “Собаки в космосе” презентовали вторую пластинку, записанную в сотрудничестве – “Оружие пролетариата”.

В 2014 году в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой она получила название “Жадан и Собаки”.