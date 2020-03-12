Об этом свидетельствует видео Нацкорпуса.
Презентация состоялась в рамках выполнения инициатив президента Владимира Зеленкого касаемо разработки действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.
Мероприятие проходило в КВЦ “Парковый”.
На презентации Сивохо заявил, что в Украине продолжается гибридная война, а один из методов ее проведения – внутренний конфликт, который “подогревает” Россия.
В ответ на такое заявление представители Национального корпуса и некоторые из присутствующих журналистов потребовали объяснить, кто начал эту войну и “как она называется”.
Сивохо называли нецензурными словами, “сепаром”, “клоуном”, а также “врагом Украины”.
Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuСергія Сивоху виштовхали з його ж прес-конференції стосовно Національної платформи примирення та єдності ¯_(ツ)_/¯Якщо забули, то вчора Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".
Gepostet von Букви am Donnerstag, 12. März 2020
Представитель СНБО пытался выйти из помещения, но по пути его толкнули и он упал.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.