Советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо силой вытолкали с презентации Национальной платформы примирения с Донбассом под крики "враг Украины".

Об этом свидетельствует видео Нацкорпуса.

Презентация состоялась в рамках выполнения инициатив президента Владимира Зеленкого касаемо разработки действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.

Мероприятие проходило в КВЦ “Парковый”.

На презентации Сивохо заявил, что в Украине продолжается гибридная война, а один из методов ее проведения – внутренний конфликт, который “подогревает” Россия.

В ответ на такое заявление представители Национального корпуса и некоторые из присутствующих журналистов потребовали объяснить, кто начал эту войну и “как она называется”.

Сивохо называли нецензурными словами, “сепаром”, “клоуном”, а также “врагом Украины”.

Національний корпус VS Сивохо Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuСергія Сивоху виштовхали з його ж прес-конференції стосовно Національної платформи примирення та єдності ¯_(ツ)_/¯Якщо забули, то вчора Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом". Gepostet von Букви am Donnerstag, 12. März 2020

Представитель СНБО пытался выйти из помещения, но по пути его толкнули и он упал.