Видео он выложил на своей Facebook-странице и на YouTube.

Нардеп предстал в роли шеф-повара, который нарезает зелень и вспоминает события уходящего 2019 года. При этом он все время обращается к украинцам.

Так, Гончаренко начал с упоминания президентских и парламентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский и его партия “Слуга народа”.

“Ну что, как вам этот год? Повеселились? Не то, чтобы я не уважал Зеленского. Он набрал миллионы голосов, стал президентом большой страны. Это заслуживает уважения. Но любить? За что? Конечно, многие из вас были очарованы им: молодой, никогда не был в политике, свой парень. Не буду вас переубеждать. Думаю, в глубине души вы уже все понимаете”, – заявил нардеп.

Гончаренко добавил, что в своем новогоднем обращении президент Зеленский расскажет о достижениях.

“Открыл рынок земли, снял неприкосновенность, встретился с Путиным. Но давайте честно. Рынок земли – это земельный базар, крупнейшая афера в истории Украины. Депутатская неприкосновенность так полностью и не снята, а встреча с Путиным не остановила войну”, – подчеркнул он.

“Многие из вас спрашивают: “Что делать?”. Вы знаете, ответ прост: в 2020 году пришло время выбрасывать зелень. С Новым годом, украинцы!” — добавил Гончаренко и выбросил нарезанную зелень из миски в мусорное ведро.

Стоит отметить, что данное обращение записано в стиле популярного сериала “Карточный домик”.