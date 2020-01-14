Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко впервые за длительное время после скандала с перепиской выступил с парламентской трибуны. Выступление сопровождалось криками "Ганьба!" со стороны нардепов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Яременко был докладчиком по проекту постановления о заявлении Верховной Рады в связи с крушением украинского самолета в Иране.

Спикер Парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что с трибуны будет докладывать “глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко”.

После этого объявления в зале начались крики “Ганьба!” и свист.

Нардепы от “Слуги народа”, напротив, решили поддержать Яременко аплодисментами.

“Я благодарен коллегам по большинству. Думаю, что аплодисменты сейчас нецелесообразны, мы рассматриваем вопрос о потере жизней граждан Украины и других государств, потере самолета, нанесении Украине серьезного морального и материального ущерба”, – отреагировал на это нардеп.

Стоит отметить, что Богдан Яременко ранее подал в отставку с поста главы комитета из-за скандала с перепиской. Так, во время работы в сессионном зале Парламента он переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.

11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Яременко в отставку с этой должности.

В то же время он до сих пор остается главой комитета, ведет в этой ипостаси его заседания и выступает в Раде. С этим, по всей видимости, и было связано недовольство ряда нардепов.