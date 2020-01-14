Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, Яременко был докладчиком по проекту постановления о заявлении Верховной Рады в связи с крушением украинского самолета в Иране.
Спикер Парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что с трибуны будет докладывать “глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко”.
После этого объявления в зале начались крики “Ганьба!” и свист.
Нардепы от “Слуги народа”, напротив, решили поддержать Яременко аплодисментами.
“Я благодарен коллегам по большинству. Думаю, что аплодисменты сейчас нецелесообразны, мы рассматриваем вопрос о потере жизней граждан Украины и других государств, потере самолета, нанесении Украине серьезного морального и материального ущерба”, – отреагировал на это нардеп.
Стоит отметить, что Богдан Яременко ранее подал в отставку с поста главы комитета из-за скандала с перепиской. Так, во время работы в сессионном зале Парламента он переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Яременко в отставку с этой должности.
В то же время он до сих пор остается главой комитета, ведет в этой ипостаси его заседания и выступает в Раде. С этим, по всей видимости, и было связано недовольство ряда нардепов.
- Фракция “Слуги народа” определилась с тем, кто заменит Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это Александр Мережко (“Слуга народа”).
- Место Богдана Яременко должна была занять глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, но депутаты не поддержали ее кандидатуру во время голосования.
- Как объяснял спикер Парламента Дмитрий Разумков, народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко не ушел из Парламента после скандала с интимными переписками в зале заседаний, так как нет законодательной нормы, которая могла бы обязать его это сделать.