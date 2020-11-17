Кинокомпания Warner Bros. завершила съемки полнометражного художественного фильма, главные роли в котором сыграют легендарные Том и Джерри. Режиссеры ленты решили совместить игровое кино и анимацию.

Об этом сообщили на официальной странице Тома и Джерри в Twitter.

По сюжету фильма, Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне важного события, которое называют “свадьбой века”. Однако в гостинице он встретится с Томом, которого свадебная распорядительница наняла для избавления от мышонка.

Однако женщина не подозревает, что встреча давних “друзей” может привести к уничтожению ее карьеры, отмена свадьбы и разрушению самого отеля.

Однако это не самая большая проблема. Впоследствии амбициозный коллега свадебной распорядительницы планирует заговор против нее, Тома и Джерри. Именно это подтолкнет их объединиться против общего врага.

Премьера запланирована на 5 марта 2021 года.

В картине появятся Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг и другие. Режиссером ленты стал Тим Стори.