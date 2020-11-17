Об этом сообщили на официальной странице Тома и Джерри в Twitter.
По сюжету фильма, Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне важного события, которое называют “свадьбой века”. Однако в гостинице он встретится с Томом, которого свадебная распорядительница наняла для избавления от мышонка.
Однако женщина не подозревает, что встреча давних “друзей” может привести к уничтожению ее карьеры, отмена свадьбы и разрушению самого отеля.
Однако это не самая большая проблема. Впоследствии амбициозный коллега свадебной распорядительницы планирует заговор против нее, Тома и Джерри. Именно это подтолкнет их объединиться против общего врага.
Премьера запланирована на 5 марта 2021 года.
В картине появятся Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг и другие. Режиссером ленты стал Тим Стори.
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