Сегодня, 16 мая, в 15:24 (по Киеву) состоится запуск ракеты-носителя Atlas V с экспериментальным космическим аппаратом X-37B.

Об этом пишет The Verge.

Запуск будут производить с пускового комплекса 41, расположенного на мысе Канаверал.

Точное назначение X-37B является секретом, хотя ВВС говорят, что космический аппарат будет проводить ряд экспериментов и испытывать новые системы в космосе.

ВВС заявило, что эксперименты и технологии, которые несет X-37B, “позволяют США более эффективно и действенно развивать космические возможности, необходимые для сохранения превосходства в космической области”.

Отмечается, что в этой миссии будет еще больше экспериментов, чем обычно, благодаря добавлению нового служебного модуля – цилиндрической конструкции, прикрепленной к нижней части космического аппарата.

Кроме того, поскольку этот запуск происходит во время пандемии, ВВС и Объединенный стартовый альянс решили отдать небольшую дань памяти пострадавшим и погибшим от COVID-19. Поэтому на ракете написано:

“В память о жертвах COVID-19 и в честь всех, кто сражается с эпидемией на передовой. Америка сильная”.