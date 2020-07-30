Онлайн-трансляцию запуска можно посмотреть в YouTube.
Запуск состоится в 14:50 по киевскому времени, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида.
На борту ракета понесет новый марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity. На поверхность Марса техника спустится в феврале 2021 года.
Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало трейлер миссии по изучению Марса.
- Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты первые среди арабских стран запустили миссию на Марс.
- Китай успешно запустил свою первую миссию для исследования Марса “Тяньвэнь-1” (Tianwen-1 – в переводе “Вопросы к небу-1”).