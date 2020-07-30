Сегодня, 30 июля, состоится запуск тяжелой ракеты NASA Atlas V на Марс.

Онлайн-трансляцию запуска можно посмотреть в YouTube.

Запуск состоится в 14:50 по киевскому времени, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

На борту ракета понесет новый марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity. На поверхность Марса техника спустится в феврале 2021 года.

Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало трейлер миссии по изучению Марса.