#Буквы опубликовали видео, как Зеленский принимает водные процедуры.
Так, Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака заметили на набережной у гостиницы “Немо”.
После того, как президент вышел из воды, его обступили отдыхающие и принялись снимать на мобильные телефоны.
Стоит отметить, что прошлым летом на этом же месте Зеленский купался с тогдашним главой Офиса Президента Андреем Богданом.
Тогда в пресс-службе Офиса Президента заявили, что Зеленский и члены его команды “проинспектировали температуру воды”.
- 27 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с главой Офиса Президента Андреем Богданом, на котором они в плавках на одном из одесских пляжей.