Сегодня утром, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский искупался в море на пляже Ланжерон в Одессе.

#Буквы опубликовали видео, как Зеленский принимает водные процедуры.

Так, Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака заметили на набережной у гостиницы “Немо”.

После того, как президент вышел из воды, его обступили отдыхающие и принялись снимать на мобильные телефоны.

Стоит отметить, что прошлым летом на этом же месте Зеленский купался с тогдашним главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Тогда в пресс-службе Офиса Президента заявили, что Зеленский и члены его команды “проинспектировали температуру воды”.