Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, выступает со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выступление транслируется на Facebook-странице Офиса Президента.

Выступление началось в 17:23 по Киев.

Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: “как сохранить планету”, “общество и будущее труда”, “технологии на благо”, “справедливые экономики” и “здоровое будущее”.

Стоит отметить, что мероприятия будут проходить и в рамках площадки “Украинский дом”. Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука.

Так, 22 января в 18:00 в Украинском доме должен выступить президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в “Украинском доме” запланировано выступление украинского режиссера, бывшего политзаключенного Олега Сенцова (в рамках панели “Украина, граница в борьбе за свободу”), главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии и других.