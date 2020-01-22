Выступление транслируется на Facebook-странице Офиса Президента.
Выступление началось в 17:23 по Киев.
Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: “как сохранить планету”, “общество и будущее труда”, “технологии на благо”, “справедливые экономики” и “здоровое будущее”.
Стоит отметить, что мероприятия будут проходить и в рамках площадки “Украинский дом”. Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука.
Так, 22 января в 18:00 в Украинском доме должен выступить президент Владимир Зеленский.
Кроме того, в “Украинском доме” запланировано выступление украинского режиссера, бывшего политзаключенного Олега Сенцова (в рамках панели “Украина, граница в борьбе за свободу”), главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии и других.
- Накануне в Давосе (Швейцария) стартовал Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого стали изменения климата, развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен и многое другое.
- Шведская экологическая активистка, школьница Грета Тунбер выступила с заявлением на экономическом форуме в Давосе. Она обвинила мировых лидеров в отказе от снижения выбросов углекислого газа, несмотря на свидетельства надвигающейся климатической катастрофы, и выдвинула ряд требований.