Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
“Украинские звезды поддержали Министерство охраны здоровья Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса и своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают обезопасить себя и уменьшить риски инфицирования. Позаботьтесь о собственной безопасности, поделитесь этим видео и расскажите родным, как обезопасить себя”, – говорится в сообщении.
В ролике снялись Потап, группа “Время и стекло”, Jerry Heil, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Мишель Андраде, Павел Зибров, Евгений Клопотенко, Мария Ефросинина и Гарик Корогодский.
Звезды, в частности, посоветовали:
- Отложить путешествия на потом;
- При кашле или чихании – прикрываться салфетками;
- Тщательно мыть руки с мылом;
- Не касаться лица;
- Термически обрабатывать продукты;
- Держать дистанцию;
- Стараться избегать скопления людей;
- Отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.