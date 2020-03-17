Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

“Украинские звезды поддержали Министерство охраны здоровья Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса и своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают обезопасить себя и уменьшить риски инфицирования. Позаботьтесь о собственной безопасности, поделитесь этим видео и расскажите родным, как обезопасить себя”, – говорится в сообщении.

В ролике снялись Потап, группа “Время и стекло”, Jerry Heil, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Мишель Андраде, Павел Зибров, Евгений Клопотенко, Мария Ефросинина и Гарик Корогодский.

Звезды, в частности, посоветовали:

  • Отложить путешествия на потом;
  • При кашле или чихании – прикрываться салфетками;
  • Тщательно мыть руки с мылом;
  • Не касаться лица;
  • Термически обрабатывать продукты;
  • Держать дистанцию;
  • Стараться избегать скопления людей;
  • Отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. 