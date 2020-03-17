Украинские звезды вместе с Министерством охраны здоровья записали ролик, в котором призвали украинцев соблюдать простые правила, которые помогут обезопасится и уменьшить риски инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

“Украинские звезды поддержали Министерство охраны здоровья Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса и своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают обезопасить себя и уменьшить риски инфицирования. Позаботьтесь о собственной безопасности, поделитесь этим видео и расскажите родным, как обезопасить себя”, – говорится в сообщении.

В ролике снялись Потап, группа “Время и стекло”, Jerry Heil, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Мишель Андраде, Павел Зибров, Евгений Клопотенко, Мария Ефросинина и Гарик Корогодский.

Звезды, в частности, посоветовали:

Отложить путешествия на потом;

При кашле или чихании – прикрываться салфетками;

Тщательно мыть руки с мылом;

Не касаться лица;

Термически обрабатывать продукты;

Держать дистанцию;

Стараться избегать скопления людей;

Отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий.

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