Сочельник - один из главных праздников в календаре православных христиан. В этот день украинцы имели давнюю традицию собираться все за семейным столом. И хотя в канун рождения Христа украинцы еще ставят на стол постные блюда, на самом деле они должны заложить образ изобилия на следующий год.

В древности перед тем как затопить печь, в которой будут готовить Святой ужин хозяйки брали для добывания огня кремень и огниво, которые до того 12 дней лежали перед иконами. В печь клали также 12 поленьев, которые хозяйка сушила 12 дней перед праздником.

«Хозяйка повьязалась платком, засучила рукава и принялась готовить 12 святвечирних блюд: настаивала узвар, варила горох, фасоль, жарила капусту, рыбу, лепила вареники, готовила картошку, грибы, кашу гречневую с конопляным молоком, голубцы с пшеном, коржи с маком и кутю из толченой пшеницы », – так описывает Олекса Воропай подготовку к празднику в книге «Обычаи нашего народа».

Современные хозяйки на Галичине подают такой ассортимент блюд: кутя, узвар, вареники с капустой, вареники с картошкой, голубцы с картофелем, борщ с ушками, грибная подлива, капуста с фасолью, жареная рыба, сельдь, пончики, грибы маринованные.

12 блюд символизируют как 12 христианских апостолов, так и 12 месяцев. А готовят их из того, что было главным урожаем с огорода, чтобы эти овощи родили на следующий год.

Кутя

Главное блюдо на столе, конечно, кутя. Ее ингредиенты имеют свое сакральное значение – зерно символизирует вечную жизнь и достаток, мак и орехи – богатство и плодородие, а мед – райское блаженство и благополучие.

Для приготовления кути вам понадобится: стакан пшеницы, 3 стакана воды, 1 столовая ложка подсолнечного масла, соль, 2 ложки меда. Для приправы надо иметь 100 г мака; сахар – по вкусу, 100 г изюма, 100 г грецких орехов.

Промойте пшеницу и замочите крупу на несколько часов, а лучше – на ночь. Залейте зерно свежей водой, добавьте соль, масло и варите до готовности.

Залейте мак кипятком и оставьте, пока зерна полностью не впитают жидкость (на 100 граммов мака – стакан кипятка). После того, как мак впитает жидкость, зерна нужно проварить несколько минут.

Затем слейте воду, положите в мак сахар, и розтрирайте, пока из мака выделиться белая жидкость. Изюм залейте теплой водой и оставьте на 20 минут. Орехи поджарьте и измельчите. Затем смешайте кашу с медом, маком, изюмом и орехами.

Узвар

Узвар – второе каноническое блюдо Рождества. Чтобы его приготовить вам понадобится граммов 300 различных сухофруктов. В супермаркетах вам уже упаковали яблоки, груши и чернослив. Вы можете взять к яблокам сушеную вишню или клюкву. А можете и шиповник. За счет того, что фрукты сладкие, не надо добавлять в напиток сахар. Но если уж хотите сладкого, то в теплый напиток добавьте меда.

В caмoм cлoве узвap ужe зaложен пpинцип пpигoтовления – кoмпoт из cуxoфpуктив «зaвapивают» – cуxoфpукты дoвoдять дo кипения и нacтаивают.

Вареники

Для приготовления вареников вам понадобятся стакан воды или простокваши или кефира (если вы не поститесь), 5 стаканов муки, пол чайной ложки соды и щепотка соли.

Смешиваем ложкой в ​​миске, воду, соль и соду. Затем добавляем муку, примерно по пол стакана, каждый раз тщательно перемешивая. Лучше руками. Когда тесто станет густым, выкладываем его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжаем вымешивать, добавляя муку, пока тесто хорошо не будет отставать от рук. Теперь раскатываем его на столе и стаканом выдавливаем кружочки.

До этого у вас уже должна быть готова начинка – капуста, картофель или грибы.

Для начинки: можете взять 500 грамм квашеной капусты и 1 луковицу. Капусту поджарьте на масле и добавьте немного перца.

Выкладываем капустную начинку столовой ложкой на середину раскатанного кружочка из теста и скрепляем края. Между тем кипятим пол кастрюли воды и опускаем в кипяток наши вареники. Варим 5 минут. Достаем шумовкой и складываем в миску. При подаче к столу посыпаем поджаренным луком.

Также можете сделать вареники с картофелем и грибами. Для этого вам надо будет отварить три картофелины, 300 грамм шампиньонов или горсть сушеных грибов. Сушеные грибы надо будет замочить на несколько часов. Шампиньоны же просто помыть, порезать и поджарить на сковороде с луком. Картофель растолочь как на пюре и смешать с шампиньонами и луком. Посолить и поперчить, и начинка для вареников готова.

Постные голубцы с рисом и шампиньонами

Для приготовления вам понадобится 1 средний кочан капусты, 200 грамм длиннозерного риса, 600 грамм шампиньонов, 1 большая морковка (ее нужно очистить и крупно натереть), 2 луковицы (почистить, порезать кубиками) 50 мл растительного масла, соль и черный молотый перец по вкусу.

Для соуса: 1 л помидоров в собственном соку( измельчить их), 1 большая луковица, 1 зубчик чеснока, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 3 ст.л. растительного масла.

У капусты вырезать кочерыжку и опустить в кипящую воду (можно добавить немного уксуса, если листья грубые) на несколько минут. Капусту осторожно достать, и снять мягкие верхние листья. Затем снова вернуть в кипящую воду и снова снять верхние листья. И так разобрать капусту на листья.

Перед тем сварить рис, процедить и дать остыть. В большой сковороде разогреть растительное масло. Добавить лук и морковь и тушить до мягкости.

Добавить шампиньоны, посолить по вкусу и тушить, помешивая, пока испарится вся жидкость, которую пустят грибы. Добавить туда рис. Дать остыть и начинать крутить голубцы.

Между тем на остатке растительного масла, в небольшой кастрюле, поджарить до мягкости лук, добавить соль и сахар. Когда лук станет мягким, добавить чеснок и помидоры. Варить, постоянно помешивая, минут 20, пока соус загустеет.

Теперь складываем наши голубцы в жароупорную емкость, положив на дно несколько испорченных листьев. Заливаем соусом и тушим 30 минут в духовке.

Постный борщ

Чтобы приготовить постный борщ, вам понадобятся 2 большие картофелины, 2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, 2 помидора, пол головки капусты, 2 зубчика чеснока, несколько ложек растительного масла, соль, сахар, лавровый листик и уксус.

В подсоленный кипяток кладем картофель, капусту и ставим на небольшой огонь. Лук и морковь жарим в разогретом масле 5 минут, постоянно помешивая.

Добавляем туда половину свеклы, сахар и уксус. Перемешиваем, уменьшаем огонь и тушим 10 минут. Оставшуюся свеклу откладываем в миску, заливаем 1 ч.л уксуса и даем настояться.

Добавляем протертые помидоры, солим и перчим, накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. После перекладываем овощи из сковородки в кастрюлю, добавляем лавровый лист, доводим до кипения на большем огне, добавляем чеснок и выключаем.

Даем постном борщу настояться.

Салат из фасоли

Наши прадеды ставили на рождественский стол фасоль с жареной капустой, мы же предлагаем вам салат из фасоли, моркови и брокколи.

Вам понадобятся: 1 стакан белой фасоли, 1 морковь, 200 г брокколи, 1 стебель лука порей, 1 зубок чеснока, 0,5 лимона, зелень (укроп, петрушка), 2 ст. ложки оливкового масла, черный молотый перец по вкусу, сахар и соль по вкусу, 500 мл воды.

Перед приготовлением замочите фасоль часов в 6 или даже на всю ночь. Воду слейте, залейте свежей и варите в течение часа, немного подсолив.

Отдельно отварите морковь, когда остынет, почистите и нарежьте кусочками. Брокколи разорвите на соцветия и проварите в подсоленной воде минут 5.

Лук порежьте кольцами. Чеснок измельчите ножом или пропустите через чесночницу. Измельчите зелень.

Для заправки смешайте лимонный сок, оливковое масло, специи, сахар и соль.

Теперь соедините все ингредиенты и полейте салат заправкой. Поставьте его на 20 минут в холодильник, чтобы настоялся.

Маринованная сельдь

Для приготовления этого блюда вам понадобятся 4 филе малосольной сельди и 3 небольшие красные луковицы.

Для маринада: 250 мл воды, 120 мл яблочного уксуса, 70 грамм сахара, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. зерен кориандра, 1 ч.л. черного перца горошком, 3 зернышка душистого перца, 5 шт. гвоздики, 1 ст.л. зерен горчицы, 2 шт. кардамона, 1 звездочка бадьяна, 1 небольшой кусок сушеного имбиря, 1 палочка корицы и щепотка тертого мускатного ореха.

Все ингредиенты для маринада довести до кипения в небольшом сотейнике. Отставить в сторону до полного остывания.

Теперь нарежьте филе оселедьця кусками, а лук кольцами. Положите в банку. Залейте маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 48 часов.

Салат с картофелем, маслинами, авокадо и вялеными томатами

Этот салат мы предлагали вам приготовить на Новый год. Но и сейчас он будет уместен

Ингредиенты: авокадо (1 шт), картофель (1 шт), лимон (1 шт), маслины без косточек (10 штук), листья любого салата ( 50г), луковица шалота (1 шт), вяленые помидоры в масле (5шт.), белый винный уксус (1 ст. л.)

Для заправки возьмите 4 столовые ложки оливкового масла, можете добавить масло от вяленых помидоров, 2 чайные ложки йогурта, чайную ложку горчицы, по щепотке соли и перца.

Для приготовления салат отварите картофель в мундире, остудите и порубите дольками. Также нарежьте авокадо и помидоры.

На блюдо выложите помытую зелень и авокадо, сбрызнув их лимонным соком. Потом добавьте картофель, маслины и помидоры. Лук порезать полукольцами и залить уксусом, чтобы минут 10 промариновался. Из йогурта, горчицы, оливкового масла, лимонного сока, соли и перца приготовьте заправку. Теперь выложите на салат лук и полейте.

Карп запеченный с овощами

Чтобы приготовить еще одну рыбное блюдо, вам понадобятся: карп, 1 болгарский перец, 1 лимон, 2 морковки, 1 помидор, пучок зелени, соль, перец, специи к рыбе.

Рыбу очистите, достаньте внутренности, тщательно вымойте и вытрите. Сделайте надрезы поперек. Нарежьте кружочками перец и помидор, лук, и морковь.

Натрите рыбу солью и специями, теперь выложите рыбу и овощи в керамическую жаропрочную посуду и выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов. Овощи можно положить как в рыбку, так и рядом.

А еще можете положить несколько помытых картофелин, разрезанных на четыре части, посоленных и поперченных. Заверните их в фольгу и будет вам еще и картофель по селянски к карпу.

Кус-кус с горошком и шпинатом

Вам понадобятся для блюда стакан кус-куса, 100 грамм мороженого горошка, 100 грамм шпината, 60 грамм зеленого лука, 4 зубчика чеснока, 3 ложки оливкового масла, 2 стакана воды, соль, сушеный базилик.

Шпинат моем и удаляем у него ножки. Зеленый лук моем, чеснок чистим.

Кипятим 2 стакана воды.

На разогретую сковороду наливаем масло. Чеснок мелко режем, обжариваем 1 минуту, зеленый лук тоже нарезаем добавляем к чесноку и обжариваем еще 1 минуту.

Шпинат режем, выкладываем в сковороду. Перемешиваем.

Добавляем к зелени замороженный горошек, перемешиваем в течение 2-3 минут. Солим, добавляем базилик.

Высыпаем кус-кус. Хорошо перемешиваем чтобы он весь покрылся маслом. Выключаем газ. Заливаем 2 стакана кипятка, перемешиваем и даем постоять 5-10 минут.

Подаем к столу

Миндально-лимонные коржики

Для приготовления коржиков, вам понадобятся:

Миндаль (160 г), лимон (½ штуки), семена льна (1 столовая ложка), кленовый сироп (2 столовые ложки), оливковое масло (2 столовые ложки), щепотка соли.

Миндаль промыть, дать немного обсохнуть, смолоть в кухонном комбайне или мощном блендере в мелкую крошку. Натереть на терке цедру половины лимона, добавить к миндалю, сбрызнуть лимонным соком.

Добавить остальные ингредиенты, перемешать.

Сформировать небольшие печеньки и выложить на выстланный пергаментом противень.

Выпекать в предварительно разогретой духовке до приобретения золотистого оттенка ( в газовой духовке для этого понадобилось не больше 4–5 минут).

Запеченные яблоки с орехами и медом

Выберите необходимое количество яблок для гостей.

Острым ножом или специальной металлической выемкой удалите сердцевину. Положите плоды в форму, смазанную сливочным маслом.

Стакан очищенных грецких орехов поджарьте на сухой сковороде и сотрите в ступке.

Смешайте орехи с жидким медом и заполните массой свободные серединки яблок.

Поместите форму в духовку, разогретую до 200 ° С.

Запекайте плоды до мягкости, подавайте теплыми.

И со Святым вечером будьте здоровы!