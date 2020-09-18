Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко идет в политику и на днях возглавила список партии “Европейская Солидарность” на выборах в Киевсовет. #Буквы вспоминают наряды госпожи Порошенко от времен президентства Петра Порошенко до сегодня.

Стиль Марины Порошенко – это симбиоз элегантной классики, лаконичности и украинской этники. За время на посту первой леди Украины Марина Порошенко всегда поддерживала как известных, так и совсем молодых украинских дизайнеров, особенно использующих в своей работе национальные мотивы. Ее образы были всегда дипломатичны и уместны событию.

Ниже представляем 13 самых запоминающихся образов бывшей первой леди.

1. Для выхода на официальную часть инаугурации Президента Украины в 2014 году Марина Порошенко сделала ставку на василькового оттенка шелковое платье и летнее пальто украинского дизайнера Виктории Гресь.

2. Один из самых необычных и запоминающихся образов – романтичное платье с укропом (символом воинов зоны АТО) и традиционной украинской вышивкой гладью, в котором Марина Порошенко появилась на праздновании Дня Независимости в 2015 году. Его дизайнером стала Ольга Навроцкая (Navro).

3. На День Крещения Руси в 2015 году бывшая первая леди выбрала этно-наряд Vyshyvanka by Vita Kin с фольклорной вышивкой в голубых и лиловых тонах.

4. День Независимости Украины 2016 года первая леди отмечала в наряде из шелка и крепдешина дизайн-студии SVITLO. Образ состоял из юбки, жакета в крое старинной керсетки, а пышные белые рукава были расшили узором, заимствованным из вышивки на рушниках.

5. Празднование Дня независимости Украины 2017 года. Платье-вышиванка украинского бренда Vita Kin госпожи Порошенко было полностью выдержано в патриотической гамме украинского флага, цветам которого “подыгрывал” даже маникюр.

6. В День национального флага 2017 года Марина Порошенко запомнилась нарядом, состоящим из футболки бренда “Зерно” стоимостью 685 грн, и черных широких брюк. Футболка была украшена тисненым рисунком в оттенках украинского флага.

7. Пасхальную ночь 2018 года Марина Порошенко праздновала в костюме в национальном стиле, выполненном в традициях Гуцульщины.

8. Марина Порошенко на джаз-фестивале во Львове в лаконичном монохромном костюме: белом жакете и белой юбке с черной окантовкой. Костюм дополняли черные лодочки с белым носком.

9. На Венском Балу в 2018 году госпожа Порошенко блистала в элегантном вечернем платье в песочной гамме с искусной вышивкой камнями по декольте.

10. В твидовом жакете и юбке госпожа Порошенко появилась на винницкой сцене в День города 8 сентября 2018 года.

11. В День Святого Николая 19 января 2020 года Марина Порошенко вместе с супругом посетила Национальную оперу Украины. Бывшая первая леди выбрала длинную черную юбку и белую блузу, украшенную на рукавах многослойными рюшами с белой вышивкой. Талия была акцентирована красным поясом с этно-мотивами.

12. Марина Порошенко на собрание своей партии “Европейская солидарность” 31 мая 2019 году одела костюм неоново-синего оттенка со светлой блузой и дополнила образ синими лодочками.

13. На вечере поэзии Сергея Жадана 15 сентября 2020 года Марина Порошенко предстала в total black образе: черной блузке, вышитой на воротнике темно-серым жемчугом, и брюках на поясе в ковбойском стиле.