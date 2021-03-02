Вирок Сергію Стерненку знову актуалізував питання володіння зброєю. Це питання періодично виринає через гучні скандали, але так і не доходить до законодавчого вирішення.

По данным сайта Верховной Рады Украины, начиная с третей сессии этого созыва проекты Закона об оружии были на повестке дня каждой следующей сессии. Всего за все сессии Верховной Рады Украины, исходя из данных на веб-ресурсе парламента, только основных законопроектов было до десятка. К каждому основному законопроекту были и альтернативные.

В свое время Геннадий Москаль даже предлагал внести изменения в Закон Украины «О милиции» о предоставлении разрешения на определенные виды оружия, однако его не включили и в повестку дня.

Законопроекты 0885 и 2105 «Об обороте оружия невоенного назначения» были приняты в первом чтении, а затем либо отозваны, либо работа после первого чтения прекращалась.

Сейчас в Верховной Раде Украины в повестке дня снова встал вопрос регулирования гражданского оружия и права граждан Украины иметь право на него. Основной законопроект был инициирован народными депутатами фракции «Слуга народа», а альтернативный был подан народным депутатом фракции «Голос» Андреем Шараськиным.

Основной законопроект был почти сразу включен в повестку дня, в частности путем поддержки Министерства внутренних дел Украины, а с ним в соответствии с регламентом и альтернативный.

Для работы над основным законопроектом в ВРУ была создана рабочая группа, но, по словам ее участников, впоследствии конструктив исчез и остались только выгодные для министра внутренних дел Арсена Авакова нормы. Именно из-за этих норм и был подан альтернативный законопроект.

Согласно заключению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины «большинство положений альтернативного законопроекта по своему содержанию является почти тождественными тем, что содержатся в проекте № 4335, и отличаются лишь некоторыми принципиальными аспектами».

Но стоит подробнее разобрать с тем, что это за аспекты.

В основном законопроекте предлагается определять решениями КМУ «отдельные категории граждан», которым разрешено ношение «травматического» оружия. Напомню, что сейчас к таким категориям граждан относятся, например, помощники народных депутатов и журналисты. Остальные граждане имеют право исключительно на владение длинноствольным охотничьим оружием. В альтернативном законопроекте инициатором, которого является народный депутат Андрей Шараськин, дискриминационные нормы отсутствуют. Вместе с тем «травматическое» оружие приравнивается к огнестрельному по требованиям к обучению, владению и возрастным ограничением для его получения.

Основной законопроект полностью лишает граждан реализации права на вооруженную самозащиту путем строгого запрета на ношение короткоствольного оружия, гарантируя полную безопасность преступникам. Зато альтернативный регулирует право на ношение короткоствольного оружия для самозащиты, при условии соблюдения четко определенных требований.

Также, альтернативным законопроектом 4335-1 вводится понятие зон свободных от оружия и определяются критерии и требования к их обустройству. Основным таких зон не предвидится.

В двух законопроектах также отличается отношение к наградному оружию. В основном законопроекте предусматриваются изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил, возвращают практику награждения оружием любых лиц. Это нивелирует ценность военной награды и фактически узаконивает коррупцию с наградным оружием. В альтернативном законопроекте определяется, что ведомственной наградой «Огнестрельное оружие» могут быть награждены за выдающиеся заслуги только лица, проходящие службу в соответствующем ведомстве.

Альтернативным законопроектом определяется, что держателем Государственного реестра оружия должен быть Минюст, а Министерство внутренних дел и национальная полиция Украины выполнять функции операторов реестра, что логично, учитывая существующую коррупцию в разрешительной службе. Однако основным законопроектом предлагается предоставить абсолютную монополию на Государственный Реестр оружия Министерству внутренних дел Украины.

Сейчас оба законопроекта постоянно включают в повестки дня пленарных заседаний, однако пока голосования в первом чтении не произошло. Зато 22 народных депутата образовали межфракционное депутатское объединение «За оружие самозащиты», которым поддерживают альтернативный законопроект № 4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах” инициатор которого является Андрей Шараськин. В МФО вошли народные депутаты «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса», «За будущее» и внефракционные.

«Мы организуем межфракционное депутатское объединение, направленное на то, чтобы отстаивать с активной общественностью права граждан на оружие. В обороте у нас более 1 миллиона 200 000 единиц оружия, о котором мы знаем, но количество которого с момента боевых действий на востоке и российской агрессии, наверное, гораздо больше, а никакого закона об оружии у нас так и нет», – отмечают народные депутаты межфракционного объединения.

Впрочем, их коллеги снова предпочитают отложить вопрос.

Автор – помощник народного депутата Шараськина