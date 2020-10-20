Куда же на самом деле нужно тратить деньги из «коронавирусного» фонда и к чему приведет неэффективное противодействие эпидемии - разбирались «Буквы»

За последние восемь месяцев украинское правительство приняло невероятное количество абсурдных решений и очень мало действительно полезных. И все они мало помогали бороться с новым невидимым врагом – пандемией COVID-19. В Украине то останавливают транспорт, когда есть всего несколько больных на всю страну, то закрывают глаза на спущеные под носы маски и набитые маршрутки, когда больных уже тысячи. То запрещают бегать в парках, то ослабляют правила карантина для «красных» зон, которые уже горят. Все больше предписаний напоминают не управления, а имитацию контроля и предвыборный пиар. А эксперты предупреждают, что очень скоро с последствиями этой неэффективности столкнется вся страна.

Коронавирусный фонд, который лечит дороги

Впервые с начала пандемии в Украине закупят аппараты искусственной вентиляции легких, которые нужны пациентам с тяжелой формой COVID-19. Это случится в конце октября, если с доставкой оборудования все будет в порядке: Министерство здравоохранения согласовало, а ГП «Медицинские закупки» подписало два договора на 200 аппаратов. На них потратят деньги из Фонда борьбы с COVID-19, который был создан еще в апреле и прославился тем, что забрал значительную часть расходов на образование, культуру и многие другие сферы. 66 млрд грн – именно таким стал объем фонда. По обещаниям президента Владимира Зеленского еще в начале карантина, эти деньги должны были пойти на выплаты врачам, которые борются с эпидемией, и гражданам, потерявшим работу, закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, помощь семьям врачей, умерших от COVID-19.

На первый взгляд, приоритеты расставлены правильно. Однако через полгода стало совершенно очевидно, что деньги фонда расходуются вовсе не на декларируемые направления. Согласно анализу экспертной организации StateWatch, по состоянию на сентябрь были распределены 65,4 млрд грн, то есть 99% фонда, но только 25% направлено на сферу здравоохранения. Поскольку израсходована только половина распределенных денег, то еще есть шанс отдать вторую половину на действительно нужные вещи. Вовсе не на строительство дорог, в которое вложили 35 млрд грн – больше половины денег фонда, и не на содержание силовиков, которые уже получили 2,7 млрд грн и просят еще 1,9 млрд.

Как объясняет глава StateWatch Глеб Каневский, механика распределения денег из фонда слишком сложная и бюрократическая, нужно согласование министерств, комитетов, что еще затягивает их использование.

По его словам, большая часть запросов органов власти к правительству по поводу этих денег осталась без рассмотрения. «На регионы вообще не выделялись средства для социальной, медицинской сферы. Одесская область обращалась даже дважды, просила 360 млн на восстановление расходов местных бюджетов. Это средства, которые в Одесской области потратили на срочную борьбу с эпидемией, закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, подготовку больниц первой волны, поскольку правительство не могло весной быстро тратить на это средства. Подушкой были деньги местных бюджетов, волонтеров, бизнеса. Одесская ОГА просила деньги, чтобы восстановить эти расходы, но не получила их. Также Одесская область просила 16 млн грн на доплату врачам. Харьковская область просила 616 млн на различные меры противодействия COVID-19, обеспечение больниц – не получила. Предполагаю, что региональная власть определенным образом могла злоупотреблять возможностью получить деньги из фонда, но можно было дать им меньше, чем вообще не дать и переложить всю ответственность на местные бюджеты », – рассказал Каневский.

МОЗ подал обращение о выделении денег на закупку аппаратов ИВЛ еще в апреле, в мае появилось решение о выделении денег и только в начале октября было объявлено о начале закупки. «По внутренним расчетам МОЗ, на средства индивидуальной защиты для всех больниц в Украине нужно 2,4 млрд грн в месяц. Месяцы идут, а по программе потрачено около 1 млрд. Мы даже полный месяц не закрыли. Кроме того, в МОЗ завышенные расчеты относительно рынка. Перчатки нитриловые были закрыты на 0,66% от месячной потребности, маски хирургические на 221%. Многие показатели по состоянию на сентябрь просто не закрывались, потому что вовремя не провели закупки», – говорит эксперт.

Загруженность больниц и 20 тыс. смертей до конца года

Что же имеем сейчас: МОЗ отчитывается о том, что в Украине есть 37 тыс. больничных коек и более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, готовых к оказанию помощи. Из этих аппаратов задействованы менее 10%. Кроме аппаратов ИВЛ, больничным кроватям нужны кислородные концентраторы, их используют для пациентов с более легким течением болезни. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщает, что 13 тыс. из 37 тыс. коек имеют доступ к кислороду. Правительство дает задание обеспечить кислородом 80% койкомест, на что выделяет 572 млн грн. Правда, министр здравоохранения Максим Степанов уже говорил то же два месяца назад, результата нет до сих пор. Киев бьет тревогу из-за стремительного заполнения больниц пациентами с коронавирусной болезнью. По словам городского головы Виталия Кличко, город имеет 2,5 тыс. коек в 20 больницах, их заполняемость – более 70%, а количество больных ежедневно растет, поэтому надо искать новые места.

Например, анализ издания Тексты показывает больше, чем в других регионах, загруженность больниц в Одесской, Винницкой и Киевской областях и быстрый рост в Луганской, Николаевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

«То, что медицинская система может не выдержать, признает сам министр. В стране нет одинаковых данных о том, какая ситуация на самом деле. Министр здравоохранения говорит о том, что госпитализированных 20 тыс. Центр общественного здоровья дает цифру 11 тыс. «Ковидних» коек в стране почти 32 тыс. Но, согласно официальным данным, их заполняемость лишь 37%. Очевидно, что реальными цифрами не оперирует никто, даже Минздраве. Потому что существует параллельная реальность. Все видели фото из-под больниц, где стоят очереди скорой помощи, людей просто не госпитализируют. Семейные врачи говорят нам, что из 14 человек, которым нужна срочная госпитализация, удается госпитализировать одного человека. Врачи говорят о квотах на госпитализацию. Были квоты даже на тестирование, сейчас их якобы сняли, но тесты приходят негативные», – добавляет исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Инна Иваненко.

Ситуация будет только ухудшаться, поскольку в мире началась вторая волна COVID-19, а в Украине идет к пику первая. Осенью волну ожидали в сентябре, но она началась еще в августе, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. Эксперты КШЭ провели анализ ситуации и пришли к выводу, что количество больных в Украине стремительно растет именно благодаря распространению COVID-19 и может объясняться другими факторами, в частности изменением динамики тестирования. Украина до сих пор делает мало тестов – втрое меньше, чем нужно на таком уровне заболеваемости.

Аналитики КШЭ смоделировали ситуацию распространения болезни, опираясь на количество выявленных больных ежедневно, нагрузку на систему и скорость распространения, и выяснили, что наиболее тревожной является ситуация в семи областях. Это Харьковская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Полтавская, Ровенская и Житомирская области. «Это означает, что даже если в этих областях сейчас не чувствуется сложная ситуация, есть большой риск, что в течение ближайших двух недель такая ситуация там будет. Потому что наши показатели оценивают динамику», – объясняет Ковтонюк.

В то же время в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Черновицкой – скорость распространения стабилизируется или уменьшается. Однако все равно нет ни одного региона, где распространение контролируемое, поэтому в любой момент все может измениться.

Как отмечает старший исследователь департамента экономико-политических исследований КШЭ Юрий Ганиченко, максимальная нагрузка на систему здравоохранения может прийтись на начало ноября, это означает, что более 90% реанимационных коек будут заняты. «Можем констатировать, что ситуация в Украине стремительно движется к худшему из смоделированных сценариев. Если в ближайшее время не произойдет существенных изменений в карантинных ограничениях в зонах активного распространения болезни, то к концу года общее количество смертей будет 20 тыс. », – говорит он.

Назад в карантин, но не всем

Во избежание коллапса должностные лица, которые принимают решения, должны научиться быть эффективными. Сейчас уже очевидно, насколько абсурдной была остановка экономики весной, когда в стране проявлялись десятки больных в день. Однако тогда никто не имел плана и не знал, как еще сдержать распространение болезни, а сейчас, на восьмой месяц пандемии, уже можно сделать определенные выводы. К примеру, фонды для борьбы с эпидемией есть во многих странах, некоторые из них тратят эти деньги действительно разумно. Залог эффективных расходов – прозрачность и своевременное отчетности, чего украинцы так и не увидели.

«Наши рекомендации сводятся к тому, что надо уже сейчас пересмотреть неизрасходованные средства на ремонт дорог или специализированные больницы, которые обслуживают отдельные категории населения, такие как больница Государственного управления делами. Мы предлагаем увеличить расходы на социальную помощь населению и бизнесу, пересмотреть или расширить бюджетные программы МОЗ, Минэкономики и т.п., четко определить меры борьбы с COVID-19, которые должно реализовать правительство, установить ответственных, конкретные показатели эффективности. Мы предлагаем увеличить резервный фонд бюджета на время карантина и упростить использование средств, чтобы в случае необходимости правительство могло активно использовать часть средств именно для быстрой борьбы с последствиями эпидемии», – рассказал Каневский.

БФ «Пациенты Украины» снова объявил сбор средств для помощи врачам и пациентам, поскольку государство с этим справиться не может.

«Для себя мы определили три приоритета. Первый: закупка кислородных концентраторов – это недорогое оборудование, единица стоит около 3 тыс. грн, оно используется для пациентов со средней тяжестью течения болезни, чтобы человек не дошел до состояния, когда ему нужен ИВЛ. По официальным данным, в больницах есть 3600 концентраторов, не хватает примерно 3 тыс. Думаю, на самом деле не хватает больше.

Второе: закупка расходников для анализаторов газов крови. Устройство для анализа газов крови также содержится в стационаре, человеку, который подключен к ИВЛ, надо дважды в сутки делать анализ крови на таком устройстве. Расходники стоят 170 грн за один. Потребность огромная, мы как благотворительный фонд можем ее закрыть.

Третье: лаборатории. Каждая лаборатория имеет свой набор проблем. В некоторых нет специальных холодильников, центрифуг, другого специфического оборудования, чтобы делать тесты. В результате лаборатории не выдерживают нагрузки ставят тесты в очередь, очереди накапливаются, люди долго ждут результатов. В некоторых лабораториях элементарно горит проводка, в таких условиях работать нельзя вообще», – добавила Инна Иваненко.

Кроме того, БФ «Пациенты Украины», Центр экономической стратегии и StateWatch направили президенту и премьер-министру письмо с предложением направить деньги из фонда борьбы с COVID-19 действительно на нужды больниц.

Эксперты КШЭ предлагают правительству уже сейчас задуматься о комплексных карантинных мерах в зонах, где происходит активная вспышка болезни.

«Поскольку система тестирования уже довольно перегружена и не может сдерживать такое большое количество заражений, единственной альтернативой остается именно карантин. Когда мы говорим о карантине, то не имеем в виду локдаун по всей стране. Через полгода жизни с COVID-19 в мире уже выработаны определенные более прицельные, четкие практики ограничений. Движение должно происходить с двух сторон. С одной стороны ограничения остановят распространение, то есть количество случаев станет меньше. А с другой стороны система тестирования должна разворачиваться и усиливаться, чтобы эти случаи контролировать. Таким образом вспышка будет контролируемой», – объясняет Ковтонюк.

Второй элемент – подготовка к пиковой нагрузке на медицинскую систему. «Готовиться к этому следует немедленно и широко. Речь идет о добавлении коек, обеспечении их кислородом, что сегодня является понятной и основной стратегией подготовки больничной системы, а также создание резерва персонала, который является узким местом. Медики в Украине, к сожалению, очень уязвимая группа, они перегружены, стратегии того, как можно хранить этот персонал и перебрасывать его из зон с меньшим поражением в зоны большего поражения – это то, что будет очень кстати», – говорит специалист.

Третья рекомендация – усиливать тестирование и выявление больных. Коэффициент обнаружения должен быть не меньше 10%. В Украине он сейчас примерно 15%, хотя ВОЗ рекомендует придерживаться 5%. Адекватное выявление, говорит Ковтонюк, позволит прогнозировать вспышки и реагировать на них более качественно – карантин будет действовать только там, где действительно много больных, и не парализовать жизнь всей страны.