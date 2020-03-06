28 февраля в телеэфире одного канала клеймили Джорджа Сороса и "соросят". Прошла неделя - и на высших ступенях власти названных тогда "соросятамы" уже почти не осталось. Хотя кампания против них - продолжается. Почему этот образ такой выгодный в борьбе с неудобными политиками и активистами? И чем опасен? Подскажут страны Центральной Европы. Там Сорос - любимый враг власти, увлекающейся авторитаризмом и борящейся с инакомыслящими.

“Выметем всех иностранных наемников!”, “Нужна десоросизация общества”, “Граждане, вовремя выявляйте соросóидов и разоблачайте их!”. Эти и другие миролюбивые призывы звучали на презентации движения “SOS”, “Стоп операциям Сороса”, основанного провластными журналистами, представителями правящей партии и другими властьимущими. По их замыслу, движение должно помочь вернуть страну на свой неповторимый путь – заглушив все нашептывания вражеских языков. Одним из первых СМИ, которое радостно сообщило о новой инициативе, стал российский пропагандистский телеканал RT.

Не пугайтесь, это еще не Украина. Это Северная Македония в январе 2017 года. И она не одна такая.

Как символ зла Джорджа Сороса используют в нескольких странах региона. В Болгарии американского финансиста и основателя фонда “Открытое общество” называют либеральным террористом. Словацкая проправительственная газета “Hlavne Spravy” несколько лет назад охарактеризовала его как “демоническую силу зла”. Один из самых влиятельных политиков Польши, лидер правящей партии Ярослав Качиньский уверяет, что Сорос стремится создать “общества без идентичности”. И поэтому его необходимо остановить.

Есть нюанс. Все правительства, которые критиковали американского филантропа или призывали противодействовать работе его организаций – либо имеют серьезные проблемы в своих странах, либо являются автократичными. Движение в Северной Македонии появился после того, как партия власти на парламентских выборах едва не проиграла оппонентам – и ход выборов и подсчет голосов вызвал у оппозиции немало вопросов. Словацкое правительство в 2017-18 годах склонялось к правой, евроскептической политике и пыталось получить побольше рычагов влияния на общество – так, популярное издание страны SME как раз тогда приобрел лояльный к власти местный олигарх. В Украине мы много слышали о консервативной политике польских властей и, например, судебную реформу, в результате которой судьи потеряли свою независимость.

– Когда у нас в Румынии Социал-демократическая партия, правившая от самой революции 1989, стала совершенно непопулярной, понадобился внешний враг. Власть не долго искала, – уверяет Кристина Ґусет, директор румынского отделения американской организации “Freedom House”. – Кто призвал людей выйти на митинги против коррупции? Сорос. Кто говорит, что правительство насквозь коррумпировано? Люди из организаций, которые спонсирует Сорос. Кто желает нашей стране зла? Угадайте.

Эпицентром же ненависти к 90-летнему богачу является когда родная для него Венгрия. Страна, в которой человек с 1984 финансировал антикоммунистические инициативы, затем спонсировал бесплатные обеды в школах, основал целый университет – по академическим показателям лучший в стране – в последние годы изобилует рекламой против него. Официально проплаченной правительством.

Например, в 2018-м, во время мигрантского кризиса в Европе улицы Будапешта заполонили – нет, не сирийские беженцы. На них появились сотни билбордов и ситилайтов с портретом Джорджа Сороса и надписью: “Не дадим Соросу смеяться последним!”. Ведь люди, которые работали в спонсируемых им организациях, выступали за принятие Венгрией нескольких сотен беженцев. За это выступал и официальный Брюссель. Власть же предпочла закрывать границы и возводить стены – и сделала это. А Соросу посвятила десятки часов телеэфира. И премьер-министр страны, одиозный Виктор Орбан, сравнивает “дядю Сороса” с такими бедами для Венгрии, как Оттоманская империя и Советский Союз.

Его портреты наклеивают на полу в трамваях – чтобы пассажиры наступали на лицо. Его вуз закрыли – теперь Центральний университет работает в Вене. Орбан называет Сороса главным врагом венгров – и, конечно, только он может защитить их от нового Иуды.

Почему Сорос? Это очень удобный враг. Известен: фонды филантропа, которые поддерживают либеральные инициативы, активны в регионе с начала 1990-х. Сорос – еврей, и это достаточный аргумент для ненависти многих правых. Сорос – финансист, и этого достаточно, чтобы его ненавидели многочисленные левые. Он гражданин США, от сжимается сердце антиглобалистов. И вряд ли когда он когда-то посетит Северную Македонию, Словакию, Болгарию или Венгрию, чтобы лично пообщаться с населением и развеять мифы о себе. Согласно сюжету BBC, совет сделать Сороса главным врагом народа Виктор Орбан дал американский политтехнолог Артур Финкельштейн. Мол, это поможет его партии опять победить на выборах. Помогло.

Но абстрактность Сороса – только одна часть выгод. Вторая: любого можно обозвать его прихвостнем, проводником его коварных планов.

Фонд “Открытое общество” (в Украине – “Возрождение”) финансирует широкий спектр программ – как самостоятельно, так и предоставляя деньги другим организациям. Это учебные визиты молодежи и студентов, работа независимых от власти аналитических центров, создание групп, которые защищали бы права меньшинств, финансирование журналистских проектов. Как результат, через программы, к которым причастны организации Сороса, проходят десятки тысяч человек. Кто-то из них потом идет в политику, кто-то – в государственное управление. Их голоса становятся заметными в обществе. И дискомфортны для власти, особенно если она – неуспешна и закрыта.

Кроме связанных с “Открытым обществом” программ существуюи и сотни других, подобных. От разных стран или филантропов, часто без сомнительного шлейфа. Но кто же будет разбираться, насколько человек причастен к Соросу и имеет ли отношение к нему вообще? Организаторы македонского “SOS” уточняют: факт причастности второстепенный, главное – ценности, которые эти люди разделяют. Если эти ценности либеральные, или проевропейские, или не синхронизируются с планами власти – можно ставить клеймо. В венгерских общественных организациях уверяют, что поведение государства подавляет деятельность любых активистов. Выступаешь против власти? Ты уже в зоне риска. Ездишь по заграничным правозащитным конференциям? Скорее всего, завербовали тебя. Потри – и проступит соросёнок. Училась за границей? Что-то ты слишком умная.

Абстрактность и универсальность стали удобным инструментом для критики “не своих”. Ну и как другим государствам не взять это себе на вооружение?

В прошлую пятницу давно опробованную схему, в конце концов, полноценно применили и в Украине. Во время телемарафона “Воняет Соросом” на “медведчуковском” ЗИКе говорили, что Илья Репин рисовал бы с американского финансиста дьявола. Что Сорос совершает покушение на наши души. Что это один из самых влиятельных людей в Украине (?), как мы до такого докотились? Что бизнесмен, безусловно, причастен к Оранжевой революции и Революции достоинства – которые, без сомнения, стали бедой для Украины. Что Сорос заберёт наши землю и воду. Что “соросятину” надо уничтожать как явление.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/myLfWdNX4ZQ?start=1055&feature=oembed" width="650" height="366" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></noscript> Обобщающий сюжет о Соросе в день марафона на ЗИКе

Кто же именно является прихвостнями этого злодея в Украине? Версии различаются. Вадим Рабинович уверяет, что “соросята” контролируют почти всю власть в стране. Александр Дубинский – что ими являются все члены Кабинета Министров кроме Арсена Авакова и Оксаны Маркаровой. Звучали заявления, что это все члены фракции “Голос” в парламенте и 40% депутатов “Слуги народа”. Голосование зрителей, которое якобы происходило во время марафона, под его конец показало: 95% людей в украинской власти – опасные “соросята”. И с этим надо что-то решать.

Политическая жизнь в Украине стремительна: прошла неделя – и “соросят” в украинской власти стало существенно меньше. Нет там уже ни ненавистного аудитории ЗИКа премьера Алексея Гончарука, ни генпрокурора Руслана Рябошапки. Пришли старые, проверенные кадры. Не разбалованные заграничным образованием или привычкой спорить с руководителем. Более договороспособные. С такими должно быть проще.

Остаются, впрочем, еще тысячи подозрительных “соросят” – в парламенте, в СМИ, в обществе. Такие могут и приказу не подчиниться, и идею деструктивную предложить. Сказать что-то такое, что негативно повлияет на рейтинг президента.

Ирония в том, что, поскольку Украина не в ЕС, крупнейшим западным донором и для государства, и для гражданского общества является Евросоюз. Здесь активны немало организаций, которые уже свернули свои программы, к примеру, в считающейся менее проблемной Венгрии. А ещё у нас война, что привлекло дополнительные фонды. И “Возрождение” здесь – далеко не лидер. Ведь есть ещё Американская организация международной помощи, шведськие фонды, польская Фундация “Солидарности”, нидерландская программа MATRA или финская программа международного сотрудничества, немецкие Фонд Генриха Бьолля й Фонд Конрада Аденауера. И десятки других. Но кто же будет разбираться? Зачем, если выгодней сразу затавровать всех и вся – как в Македонии. Ограничить доступ к современному западному образованию – как в Венгрии. Или, вообще, ограничить финансирование общественных организаций из-за границы – как в Росси. Тогда станет спокойно и беспроблемно. Намного меньше людей будут вносить сумятицу в привычные подходы к ведению дел. А если где-то и будут случаться провалы – зависимые и лояльные СМИ об этом, к счастью, не сообщат.

В “десоросизованной” стране настанет тишь и благодать. А населению останется только – кому-то из-за неинформированности, кому-то от страха, кому-то из-за депрессии или от слепого обожания – говорить власти: “Дякую. Дуже дякую”.

*Автор не является и не был причастен к какому-либо из финансируемых Джорджем Соросом проектов.