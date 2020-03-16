«Со всеми нашими научными достижениями нам все еще есть чему учиться ... Мы и понятия не имеем о жизненном цикле вирусов, кроме того, что им нужно попасть в живой организм и там размножиться»

На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса. Страны всего мира переходят в режим карантина, принудительно закрывают рестораны и другие заведения массовых собраний и отказываются от авиаперелетов.

Люди, которые еще несколько лет назад читали статьи о том, что возраст человека неуклонно растет из-за достижений медицины, теперь в панике запасаются антисептиками и туалетной бумагой, чтобы переждать пик разгула вируса дома.

2 недели карантина, которые сейчас объявлены в Украине, прекрасная возможность поближе познакомиться с тем, кто угрожает нашей жизни.

#Буквы подобрали для вас несколько документальных фильмов, рассказывающих о вирусах и борьбе с ними.

Пандемия (2020)



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Стриминговий сервис Netflix из-за пандемии коронавируса остановил производство своих художественных проектов, но на прошлой неделе запустил документальный сериал, рассказывающий о борьбе с вирусной эпидемией.

Его первые кадры рассказывают о поисках могил людей, погибших в 20-е годы прошлого столетия от вируса испанки. От исторических кадров вы переноситесь в больницу Нью-Йорка, где проводят тренинг для врачей, как вести себя в случае вирусной эпидемии, а потом в больницу маленького американского городка, где работает только один врач, которая очень боится, что не сможет противостоять болезни, если она станет массовой. А дальше мы попадаем на вечеринку молодых людей, где девушка-ученый рассказывает о том, сколько денег нужно на поиск новой вакцины.

Сейчас на стриминговий платформе доступны только две серии, поэтому у вас есть возможность в режиме реального времени следить за поиском ответов на главный вопрос этих дней.

Наперегонки с вирусом-убийцей

Маленькая девочка возвращается с мамой из путешествия домой самолетом. Девочка простужена и постоянно кашляет. Но ни она, ни ее мама и понятия не имеют, что от каждого кашля по салону самолета разлетается смертоносный вирус. Знакомая картина? Но это не про коронавирус. Эту документалка National Geographicзнялы после вспышки свиного гриппа.

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«Эта болезнь может убивать тысячи людей, а миллионы. И он опаснее большинства известных человечеству эпидемий. Превращение его в реальную угрозу – лишь вопрос времени», – предупреждают ученые в этом фильме.

Там же они объясняют, откуда берут свое начало штаммы опасных животных вирусов гриппа и почему иммунитет человека не реагирует на них как на обычные, почему они опасны и как в результате сочетания с человеческим гриппом может возникнуть высокопатогенным соединение.

Кроме того, вы узнаете, что такое реверсивная генетика, которая превращает опасные вирусы на безопасные.

Почему вирусы убивают?

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«Со всеми нашими научными достижениями нам все еще есть чему учиться … Мы и понятия не имеем о жизненном цикле вирусов, кроме того, что им нужно попасть в живой организм и там размножиться», «Мы вообще не знаем, почему вирусы существуют» – вот с этих малооптимистичных реплик начинается документалка от ВВС снятая в 2010 году после вспышки «свиного гриппа».

В то время прогнозы обещали смерть 120 миллионов смертей от вируса, и только власти Великобритании готовилась к потерям в 65 000. Реальность оказалась не такой плачевной. Но тогда стало понятно, как сложно спрогнозировать влияние вируса.

20 нанометров в диаметре – такой размер риновируса, вызывающего нашу обычную простуду, они бывают круглые, а бывают странной формы и их можно рассматривать как витражи. О вирусах трудно сказать – они живы или не живые, но свой потенциал они проявляют, только попав в клетку живого организма. Они не развиваются просто в питательной среде как бактерии. Вирус захватывает клетку и заставляет создавать еще больше вирусных частиц. 100 тысяч копий себя в течение 6 часов. А потом он может заставить клетку разорваться и выбросить наружу миллионы новых вирусов. Поразительно, правда?

Смертоносные эпидемии / Killer outbreaks (2011)

Нью-Йорк. Одновременно погибает 17 000 птиц. Тогда же восемь человек попадают в больницу Квинса (штат Нью-Йорк) со странными симптомами – высокая температура и слабость мышц. В больнице не могут понять, что это и откуда зараза, пока жена одного из пострадавших не упоминает о баках с отстойной водой у себя в саду. Ее муж – заядлый садовник. И именно после работы в саду ему и стало плохо. В воде находят личинки комара. Под подозрением 280 миллионов комаров, которые ежегодно убивают 2 миллиона человек.

Очевидно, и сейчас они перенесли новый вирус, но что это? Что-то новое попало в Нью-Йорк из Восточной Африки.

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«Болезни окружают нас повсюду. Вирусы, бактерии-убийцы прячутся везде: в земле, по которой мы ходим, в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую мы пьем. Они могут жить незаметно, внутри растений, животных, насекомых. И даже в нашей пище. Несмотря на то, что центры контроля за инфекциями не дремлют и отслеживают появление новых патогенных бактерий, никто не может предсказать откуда появится следующая угроза нашему существованию … И до того как начать нас спасать, нужно понять от чего», – это пролог к ​​документальному сериалу от Discovery Science. Здесь истории от чумы и желтой лихорадки до новейшим вызовов.

Анатомия пандемии

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На протяжении веков эпидемии решали судьбы народов и империй сильнее чем войны.

90% индейцев Америки умерли не от мушкетов европейцев, а от микробов, которые привезли с собой жители Старого Света.

«Испанка» началась в Европе во время первой мировой войны. За 18 месяцев испанский грипп заразил треть населения планеты и убил от 50 до 100 миллионов человек. А в 2019 он так же загадочно исчез, как и появился. Только 2015 ученые взломали код этого гриппа и он оказался родственником H1N1.

Сейчас у ученых совсем мало времени для борьбы с новыми вирусами. Благодаря авиаперелетам вирусы распространяются очень быстро.

Доктор Ричард Вензель приезжает в 2009 из США в Мексику, чтобы разгадать загадку нового вируса, который убивает людей.

«Встречайте врага. Мы не должны отставать от вируса. Это как гонка вооружений. Он может переместиться куда угодно всего за сутки», – говорят ученые из фильма о пандемии от Discovery.

В нем рассказывается, почему вирус на сегодня главный хищник для человека, как борются с вирусными пандемиями в мире и какая ахиллесова пята у всех вирусов.