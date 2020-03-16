На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса. Страны всего мира переходят в режим карантина, принудительно закрывают рестораны и другие заведения массовых собраний и отказываются от авиаперелетов.
Люди, которые еще несколько лет назад читали статьи о том, что возраст человека неуклонно растет из-за достижений медицины, теперь в панике запасаются антисептиками и туалетной бумагой, чтобы переждать пик разгула вируса дома.
2 недели карантина, которые сейчас объявлены в Украине, прекрасная возможность поближе познакомиться с тем, кто угрожает нашей жизни.
#Буквы подобрали для вас несколько документальных фильмов, рассказывающих о вирусах и борьбе с ними.
Пандемия (2020)
Стриминговий сервис Netflix из-за пандемии коронавируса остановил производство своих художественных проектов, но на прошлой неделе запустил документальный сериал, рассказывающий о борьбе с вирусной эпидемией.
Его первые кадры рассказывают о поисках могил людей, погибших в 20-е годы прошлого столетия от вируса испанки. От исторических кадров вы переноситесь в больницу Нью-Йорка, где проводят тренинг для врачей, как вести себя в случае вирусной эпидемии, а потом в больницу маленького американского городка, где работает только один врач, которая очень боится, что не сможет противостоять болезни, если она станет массовой. А дальше мы попадаем на вечеринку молодых людей, где девушка-ученый рассказывает о том, сколько денег нужно на поиск новой вакцины.
Сейчас на стриминговий платформе доступны только две серии, поэтому у вас есть возможность в режиме реального времени следить за поиском ответов на главный вопрос этих дней.
Наперегонки с вирусом-убийцей
Маленькая девочка возвращается с мамой из путешествия домой самолетом. Девочка простужена и постоянно кашляет. Но ни она, ни ее мама и понятия не имеют, что от каждого кашля по салону самолета разлетается смертоносный вирус. Знакомая картина? Но это не про коронавирус. Эту документалка National Geographicзнялы после вспышки свиного гриппа.
«Эта болезнь может убивать тысячи людей, а миллионы. И он опаснее большинства известных человечеству эпидемий. Превращение его в реальную угрозу – лишь вопрос времени», – предупреждают ученые в этом фильме.
Там же они объясняют, откуда берут свое начало штаммы опасных животных вирусов гриппа и почему иммунитет человека не реагирует на них как на обычные, почему они опасны и как в результате сочетания с человеческим гриппом может возникнуть высокопатогенным соединение.
Кроме того, вы узнаете, что такое реверсивная генетика, которая превращает опасные вирусы на безопасные.
Почему вирусы убивают?
«Со всеми нашими научными достижениями нам все еще есть чему учиться … Мы и понятия не имеем о жизненном цикле вирусов, кроме того, что им нужно попасть в живой организм и там размножиться», «Мы вообще не знаем, почему вирусы существуют» – вот с этих малооптимистичных реплик начинается документалка от ВВС снятая в 2010 году после вспышки «свиного гриппа».
В то время прогнозы обещали смерть 120 миллионов смертей от вируса, и только власти Великобритании готовилась к потерям в 65 000. Реальность оказалась не такой плачевной. Но тогда стало понятно, как сложно спрогнозировать влияние вируса.
20 нанометров в диаметре – такой размер риновируса, вызывающего нашу обычную простуду, они бывают круглые, а бывают странной формы и их можно рассматривать как витражи. О вирусах трудно сказать – они живы или не живые, но свой потенциал они проявляют, только попав в клетку живого организма. Они не развиваются просто в питательной среде как бактерии. Вирус захватывает клетку и заставляет создавать еще больше вирусных частиц. 100 тысяч копий себя в течение 6 часов. А потом он может заставить клетку разорваться и выбросить наружу миллионы новых вирусов. Поразительно, правда?
Смертоносные эпидемии / Killer outbreaks (2011)
Нью-Йорк. Одновременно погибает 17 000 птиц. Тогда же восемь человек попадают в больницу Квинса (штат Нью-Йорк) со странными симптомами – высокая температура и слабость мышц. В больнице не могут понять, что это и откуда зараза, пока жена одного из пострадавших не упоминает о баках с отстойной водой у себя в саду. Ее муж – заядлый садовник. И именно после работы в саду ему и стало плохо. В воде находят личинки комара. Под подозрением 280 миллионов комаров, которые ежегодно убивают 2 миллиона человек.
Очевидно, и сейчас они перенесли новый вирус, но что это? Что-то новое попало в Нью-Йорк из Восточной Африки.
«Болезни окружают нас повсюду. Вирусы, бактерии-убийцы прячутся везде: в земле, по которой мы ходим, в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую мы пьем. Они могут жить незаметно, внутри растений, животных, насекомых. И даже в нашей пище. Несмотря на то, что центры контроля за инфекциями не дремлют и отслеживают появление новых патогенных бактерий, никто не может предсказать откуда появится следующая угроза нашему существованию … И до того как начать нас спасать, нужно понять от чего», – это пролог к документальному сериалу от Discovery Science. Здесь истории от чумы и желтой лихорадки до новейшим вызовов.
Анатомия пандемии
На протяжении веков эпидемии решали судьбы народов и империй сильнее чем войны.
90% индейцев Америки умерли не от мушкетов европейцев, а от микробов, которые привезли с собой жители Старого Света.
«Испанка» началась в Европе во время первой мировой войны. За 18 месяцев испанский грипп заразил треть населения планеты и убил от 50 до 100 миллионов человек. А в 2019 он так же загадочно исчез, как и появился. Только 2015 ученые взломали код этого гриппа и он оказался родственником H1N1.
Сейчас у ученых совсем мало времени для борьбы с новыми вирусами. Благодаря авиаперелетам вирусы распространяются очень быстро.
Доктор Ричард Вензель приезжает в 2009 из США в Мексику, чтобы разгадать загадку нового вируса, который убивает людей.
«Встречайте врага. Мы не должны отставать от вируса. Это как гонка вооружений. Он может переместиться куда угодно всего за сутки», – говорят ученые из фильма о пандемии от Discovery.
В нем рассказывается, почему вирус на сегодня главный хищник для человека, как борются с вирусными пандемиями в мире и какая ахиллесова пята у всех вирусов.