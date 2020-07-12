Кабачок – без него трудно представить летнюю кухню. Хотя попал он в Европу из Америки в XVIвеке, а использовать в еду его стали итальянцы 2 столетия спустя. Они же вывели его сорт цуккини (желтый и зеленый, а не белый по цвету, и более мелкий в размере).
А до этого он был просто ботаническим украшением.
Цуккини является богатым источником калия, клетчатки, фосфора и кальция. В значительной степени удовлетворяет потребность организма в витаминах, особенно в витамине С и витаминах группы В. А еще он на редкость малокалориен в сыром виде – 16 калорий на 100 грамм овоща.
Салат с тунцом и цукини
Лучший обед и ужин летом – салат. И приготовить его из цуккини и тунцом очень просто, за 10 минут.
Ингредиенты
Цукини -2 шт.
Огурец – 2 шт.
Тунец (консервированный) -150 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 2 зубчика
Сметана – ¼ стакана
Масло (оливковое) – 3 ст. л.
Горчица – 1 ч. л.
Натрите цукини на тёрке или слайсере (чтоб получились тонкие полоски), огурец нарежьте соломкой.Мелко нарежьте лук и чеснок. Смешайте со сметаной, горчицей и оливковым маслом. Заправьте овощи соусом и добавьте сверху кусочки тунца.
Картофельная запеканка с грибами и цукини
Ингредиенты
Картофель 700 г
Цукини – 1
Грибы -200 г
Масло оливковое – 1 ст. л.
Лук – 1 шт.
Чеснок- 3 зубчика
Кешью – 1 стакан
Молоко – 1 стакан
Сыр (твердый) – 200 г
На сковороде в оливковом масле обжарьте нарезанные грибы и лук. Цукини и картофель нарежьте на тонкие ломтики. В блендере смешайте орехи, молоко и чеснок до консистенции соуса.
В форму для выпечки выложите слой картофеля, добавьте соус, сверху выложите цукини. Добавьте луковую смесь. Выложите слой за слоем остальные овощи.
Посыпьте сверху сыром и запеките в духовке 40 минут. Подавайте запеканку горячей.
Итальянский пирог “Скарпачча”
Ингредиенты:
Цуккини – 400 гр.
Яйца куриные – 3 шт.
Молоко – 100 мл.
Лук белый – 1 шт.
Твердый сыр – 60 гр.
Чеснок – 1 зубчик
Мука пшеничная – 6 ст.л.
Оливковое масло – 1 ст.л.
Соль, перец – по вкусу.
Молоко смешайте со 100 мл. воды, добавьте яйца и перемешайте. В эту смесь, постепенно помешивая, введите муку и замесите тесто.
Мелко нарежьте лук и чеснок. Цуккини помойте и нарежьте тонкими круглыми ломтиками.
Смешайте цуккини с тестом и добавьте туда измельченные лук и чеснок.
Натрите сыр и тоже добавить его в тесто. Посолите и поперчите.
Форму смажьте оливковым маслом и вылейте туда тесто. Выпекать пирог при температуре до 220 градусов в течение 25-30 минут.
Готовый пирог смазать оливковым маслом и подавать на стол.
Спагетти из цукини с песто и томатами чери
Нет, здесь нет никаких макарон из любой муки, поэтому всем считающим калории рецепт очень подойдет, потому что самое сложное в нем – это натереть цуккини в форме спагетти.
Ингредиенты:
2 цуккини
200 г томатов черри
Растительное масло для жарки
Для песто:
Небольшой пучок базилика
Горсть грецких орехов
2 ст. л. оливкового масла
1-2 зубчика чеснока
Соль, свежемолотый перец
Цуккини вымойте и обсушите. Обрежьте концы и натрите в форме спагетти. Как? Есть специальный прибор Spiralizer, проще всего использовать его. Также можно использовать нож для чистки картошки там, где есть длинные зубчики. А можно нарезать кабачок тонкими слайсами и потом порезать еще на спагеттинки.
С помощью блендера приготовьте песто. Поместите все ингредиенты в мерный стакан и измельчите до однородного состояния.
Разогрейте сковородку, налейте немного растительного масла. Выложите цуккини. Обжаривайте 2-3 минуты на среднем огне. Заправьте соусом песто.
Черри нарежьте половинками, добавьте к цуккини и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.
Пирог с цуккини курицей и творогом
Ингредиенты
Для теста:
100 г холодного сливочного масла
200 гр муки
¼ ч.л. соли
Ложка воды
1 яйцо (желток)
Для начинки
1 кабачок
1 луковица
3 зубчика чеснока
300 гр куриного филе
300 гр творога
1 куриное яйцо
Пучок петрушки и укропа
Соль, перец по вкусу
В глубокую миску высыпьте муку (1 ложку оставьте для начинки), добавьте в нее соль, натрите туда охлажденное масло. Перемешайте масло с мукой. Добавьте желток, перемешайте пока тесто превратиться в эластичный плотный шар. Можете добавить ложку холодной воды при вымешивании.
Положите тесто в холодильник на час.
Тем временем отварите курицу в соленой воде с лавровым листом и душистым перцем. Остудите ее. Нарежьте ломтиками.
Цуккини порежьте кубиками, как для обычной зажарки порежьте лук и чеснок. Бросьте их на разогретую сковороду с оливковым маслом. Добавьте курицу. Протушите так 10 минут.
Размешайте в миске творог и яйцо, туда же добавьте оставшийся белок и ложку муки. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку. Также туда добавьте цуккини с курицей и перемешайте.
Теперь достаньте из холодильника тесто. Распределите руками шарик теста по форме и сформируйте с него еще бортики высотой 2-3 сантиметра.
Вылейте начинку на тесто. И поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.