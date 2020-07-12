Сейчас кабачок можно покупать в супермаркетах круглогодично, но особо приятно притащить его с грядки и пожарить на гриле. Цуккини в кляре и фаршированные, французкий рататуй и икра заморская кабачковая давно прижились в наших сборниках рецептов. Особо изощренные хозяйки варят из них варенье и готовят брауни. А Буквы собрали пять нетривиальных, но простых рецептов с этим овощем.

Кабачок – без него трудно представить летнюю кухню. Хотя попал он в Европу из Америки в XVIвеке, а использовать в еду его стали итальянцы 2 столетия спустя. Они же вывели его сорт цуккини (желтый и зеленый, а не белый по цвету, и более мелкий в размере).

А до этого он был просто ботаническим украшением.

Цуккини является богатым источником калия, клетчатки, фосфора и кальция. В значительной степени удовлетворяет потребность организма в витаминах, особенно в витамине С и витаминах группы В. А еще он на редкость малокалориен в сыром виде – 16 калорий на 100 грамм овоща.

Салат с тунцом и цукини

Лучший обед и ужин летом – салат. И приготовить его из цуккини и тунцом очень просто, за 10 минут.

Ингредиенты

Цукини -2 шт.

Огурец – 2 шт.

Тунец (консервированный) -150 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Сметана – ¼ стакана

Масло (оливковое) – 3 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Натрите цукини на тёрке или слайсере (чтоб получились тонкие полоски), огурец нарежьте соломкой.Мелко нарежьте лук и чеснок. Смешайте со сметаной, горчицей и оливковым маслом. Заправьте овощи соусом и добавьте сверху кусочки тунца.

Картофельная запеканка с грибами и цукини

Ингредиенты

Картофель 700 г

Цукини – 1

Грибы -200 г

Масло оливковое – 1 ст. л.

Лук – 1 шт.

Чеснок- 3 зубчика

Кешью – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Сыр (твердый) – 200 г

На сковороде в оливковом масле обжарьте нарезанные грибы и лук. Цукини и картофель нарежьте на тонкие ломтики. В блендере смешайте орехи, молоко и чеснок до консистенции соуса.

В форму для выпечки выложите слой картофеля, добавьте соус, сверху выложите цукини. Добавьте луковую смесь. Выложите слой за слоем остальные овощи.

Посыпьте сверху сыром и запеките в духовке 40 минут. Подавайте запеканку горячей.

Итальянский пирог “Скарпачча”

Ингредиенты:

Цуккини – 400 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 100 мл.

Лук белый – 1 шт.

Твердый сыр – 60 гр.

Чеснок – 1 зубчик

Мука пшеничная – 6 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу.

Молоко смешайте со 100 мл. воды, добавьте яйца и перемешайте. В эту смесь, постепенно помешивая, введите муку и замесите тесто.

Мелко нарежьте лук и чеснок. Цуккини помойте и нарежьте тонкими круглыми ломтиками.

Смешайте цуккини с тестом и добавьте туда измельченные лук и чеснок.

Натрите сыр и тоже добавить его в тесто. Посолите и поперчите.

Форму смажьте оливковым маслом и вылейте туда тесто. Выпекать пирог при температуре до 220 градусов в течение 25-30 минут.

Готовый пирог смазать оливковым маслом и подавать на стол.

Спагетти из цукини с песто и томатами чери

Нет, здесь нет никаких макарон из любой муки, поэтому всем считающим калории рецепт очень подойдет, потому что самое сложное в нем – это натереть цуккини в форме спагетти.

Ингредиенты:

2 цуккини

200 г томатов черри

Растительное масло для жарки

Для песто:

Небольшой пучок базилика

Горсть грецких орехов

2 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчика чеснока

Соль, свежемолотый перец

Цуккини вымойте и обсушите. Обрежьте концы и натрите в форме спагетти. Как? Есть специальный прибор Spiralizer, проще всего использовать его. Также можно использовать нож для чистки картошки там, где есть длинные зубчики. А можно нарезать кабачок тонкими слайсами и потом порезать еще на спагеттинки.

С помощью блендера приготовьте песто. Поместите все ингредиенты в мерный стакан и измельчите до однородного состояния.

Разогрейте сковородку, налейте немного растительного масла. Выложите цуккини. Обжаривайте 2-3 минуты на среднем огне. Заправьте соусом песто.

Черри нарежьте половинками, добавьте к цуккини и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.

Пирог с цуккини курицей и творогом



Ингредиенты

Для теста:

100 г холодного сливочного масла

200 гр муки

¼ ч.л. соли

Ложка воды

1 яйцо (желток)

Для начинки

1 кабачок

1 луковица

3 зубчика чеснока

300 гр куриного филе

300 гр творога

1 куриное яйцо

Пучок петрушки и укропа

Соль, перец по вкусу

В глубокую миску высыпьте муку (1 ложку оставьте для начинки), добавьте в нее соль, натрите туда охлажденное масло. Перемешайте масло с мукой. Добавьте желток, перемешайте пока тесто превратиться в эластичный плотный шар. Можете добавить ложку холодной воды при вымешивании.

Положите тесто в холодильник на час.

Тем временем отварите курицу в соленой воде с лавровым листом и душистым перцем. Остудите ее. Нарежьте ломтиками.

Цуккини порежьте кубиками, как для обычной зажарки порежьте лук и чеснок. Бросьте их на разогретую сковороду с оливковым маслом. Добавьте курицу. Протушите так 10 минут.

Размешайте в миске творог и яйцо, туда же добавьте оставшийся белок и ложку муки. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку. Также туда добавьте цуккини с курицей и перемешайте.

Теперь достаньте из холодильника тесто. Распределите руками шарик теста по форме и сформируйте с него еще бортики высотой 2-3 сантиметра.

Вылейте начинку на тесто. И поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.