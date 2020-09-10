Почему даже лидеры гонки делают ошибки и что может раздражать в сообщении и размывать его смысл?

Мы уже свыклись с тем, что предвыборная агитация может больше напоминать издевательство над языком и здравым смыслом, чем собственно агитацию. Например, на прошлых парламентских выборах один из кандидатов с билборда призывал избирателей не забывать выключать утюг, выходя из дома. Другой кандидат выступил с лозунгом «Я не считаю голоса, я их слышу». Дурацкие лозунги, безусловно, привлекают внимание. Но тут главное не переборщить, иначе казус запомнят, а лицо и имя кандидата забудут на следующий же день. На подобные отчаянные решения – намеренно или нет – чаще идут маргинальные политики, для которых главное не победа, а участие.

Хуже, если ошибки в агитации, намеренно или нет, допускают политические тяжеловесы. Уж от них-то ожидаешь мастерства и изящества, или хотя бы крепкого профессионализма. Но нет. И старые кони могут изрядно испортить борозду.

По данным свежего опроса Рейтинга, пятипроцентный барьер сейчас способны преодолеть «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и, внезапно, Радикальная партия Ляшко. Где-то на грани – партия «Голос». Вряд ли этот относительный электоральный успех напрямую связан с успешностью предвыборной агитации, потому что они тоже, как маргиналы и неофиты, допускают досадные ошибки. Вот пять основных.

Расфокусированность сообщения

Этим грешат, в основном, «Слуги». У «Слуг народа» есть броский лозунг «Украина – это ты», который все запомнили. Да, это не самый удачный лозунг хотя бы потому, что это плагиат. У Юлии Тимошенко такое действительно было в 2009 году. Но он вполне вписывается в тренд, заданный Владимиром Зеленским в инаугурационной речи (мы все президенты) и обеспечивает определенную последовательность курса. Хотя локализация лозунга – «Глеваха – это ты», «Ноздрище – это ты» – размывает и обесценивает ключевой посыл.

Однако то, что партия генерирует за пределами формы «что угодно – это ты», еще хуже. И главной неудачей тут можно, пожалуй, признать киевскую кампанию Ирины Верещук. Основная проблема заключается в шарахании от одного концепта к другому. Вполне современная идея о феминизации власти – «Новым мэром будет женщина» – неожиданно (хотя кого мы обманываем, вполне ожидаемо) скатилась к каким-то сексистским подмигиваниям про «подбадривание усталых мостов».

Параллельно в кампании начал развиваться супергеройский сюжет: V-Верещук (видимо, аллюзия на комикс и фильм «V — значит вендетта»), «Да, Верещук сможет». Однако все это супергеройство уперлось в смешной полет с зонтиком, тоже, как оказалось, заимствованный из рекламы зеленой энергетики. На киевских выборах кандидат от партии-лидера электоральных симпатий ведет себя как классический маргинал – победить не смогу, так хоть запомнюсь. И это большая ошибка.

Примечательно, что цветовое оформление кампании «Слуг народа» сместилось к заметно большему доминированию желтого цвета. Желтый, в том числе в сочетании с зеленым – вполне приемлемое цветовое решение для политической рекламы. Однако, согласно многочисленным исследованиям, желтый, в отличие от зеленого, не принадлежит к триаде основных цветов, воспринимаемых положительно (красный, зеленый, синий), и в основном провоцирует тревогу и возбуждение.

Агитация через отрицание

Использование отрицания в политическом сообщении является признанным маркером ошибки. Дело в том, что частица «не» является семантической невидимкой, ее вклад в формирование значения, в активизацию ассоциативных связей и, в итоге, в эмоциональный отклик на сообщение в целом минимален. Джордж Лакофф любит иллюстрировать эту идею таким примером: попробуйте сказать другому человеку «не думай о слоне»; о ком, как вы считаете, он начнет думать в ту же секунду?

Отрицание приемлемо лишь в том случае, когда к нему прилагается позитивное утверждение, вокруг которого могут выстраиваться ассоциативные и эмоциональные реакции. Например, социальная кампания Don’t mess with Texas (Не шутите/не сорите Техасом) была построена на позитивной ролевой модели. В оригинальном видеоролике, давшем начало кампании, популярные (и очень злые) футболисты собирали мусор с в огромные брендированные урны. Их грозное предупреждение не шутить с родиной стало мегапопуларным мэмом и вошло в историю.

Утверждение «С независимостью не шутят», выбранное партией «Европейская солидарность» в качестве несущей конструкции кампании, бесспорно. Тем не менее из него получился плохой предвыборный слоган потому, что тут даже не одно, а два отрицания («независимость» и «не шутят»).

Противоречивость сообщения

Самая распространенная и плохо уловимая ошибка в политической агитации – это противоречие вербальных и невербальных элементов сообщения. Это, например, когда с лозунгом «Наша цель – европейский Киев» соседствует портрет Петра Порошенко в образе обычного чиновника.

Европейскость Киева – понятие довольно размытое, требующее дополнительных уточнений, что именно имеется в виду: переход на транспорт на возобновляемых источниках энергии, восстановление архитектурной аутентичности, платный въезд в центр, иное. Если уж единственным визуальным элементом, призванным раскрыть смысл вербального сообщения, является портрет лидера, то лидер должен соответствовать.

То же самое можно сказать о борде Алексея Гончаренко «Зелеными в Киеве должны быть только каштаны». В принципе, смысл этого заявления довольно прозрачен. Непрозрачным его делает изображение Алексея Гончаренко, снимающего галстук. Почему, зачем?

Противоречие вербальных и визуальных элементов в политической коммуникации создает ощущение неискренности. А это и так больное место Петра Порошенко и его политической силы.

Банальность

Хуже чрезмерной изобретательности в политической агитации может быть только чрезмерная банальность. Слоган «Батькивщины» «Единственная надежная команда», пожалуй, является самым, так сказать, добротным коммуникационным решением из всех тут перечисленных. И очень скучным. Может быть, по мере развития кампании эта рамка развернется во что-то более эмоционально ангажирующее. В нынешнем же виде это не цепляет.

Троллинг

Украинские политики не сильны в больших дебатах, но очень любят мелкие придирки. Еще до официального старта предвыборной кампании партии развернули междоусобицы прямо на билбордах. В Днепре ОПЗЖ вступило в визуальную перепалку сразу и с «Батькивщиной», которая оспаривала выданное русским языком заявление Сергея Никитина «Это наш город!», и с «ЕС».

С «Европейской солидарностью» у ОПЗЖ случился длинный «роман в письмах» по поводу того, является ли призыв к проведению местного референдума проявлением сепаратизма. На счет сепаратизма не знаю, но провокацией точно является.

Примечательно, что партии «Еврпейская солидарность» и ОПЗЖ, будучи идеологическими антиподами (по крайней мере, антиподами являются их избиратели) выбрали общую цветовую гамму – синий, белый, желтый – и при этом их визуальные решения выглядят будто фотонегативы друг друга.

В «Европейской солидарности» такжже немало любителей (и профессионалов) троллинга в адрес «Слуг народа». «Зелень по осени опадает», «Украина – это мы», «каштаны» Гончаренко – на любой вкус.

Все это безусловно весело, если бы не одно но. А где в этом задорном обмене уколами избиратель? А интересы избирателя у нас традиционно теряются на фоне титанического остроумия (нет) и раздутых Эго (о, да) политических тяжеловесов. За что их, собственно, и не любят.

Апломб, высокомерие, неаккуратность политических сообщений на билбордах – это, безусловно, печально. Но не так важно. Поскольку Радикальная партия Ляшко, например, заняла почетное пятое место в рейтинге электоральных симпатий, если верить группе Рейтинг, не ведя никакой кампании в общенациональном масштабе вообще. Может, именно поэтому и заняла. Иногда молчание – золото.